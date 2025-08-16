Page destaca la «coherencia» de Lambán, un «político vocacional» que ayudó «a su tierra, a las ideas del PSOE y a España»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este sábado a Javier Lambán como una persona «muy cabal y muy honesta», valores que le llevaron a ser «especialmente coherente en los momentos en donde lo cómodo te llevaría a estarte callado, a no hablar, a no hacer nada». Según ha subrayado, «él sintió un impulso moral de ayudar de verdad a su tierra, Aragón, de ayudar también a sus ideas, las del PSOE, y de ayudar por encima de todo a España».

García-Page ha asistido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para despedir al expresidente aragonés, cuyo fallecimiento ha lamentado profundamente. «A mí se me va un amigo, eso lo puede asumir en la vida, pero no se nos va un referente. Ahí va a quedar», ha afirmado, augurando que «su huella va a ser muy importante» porque «se correspondía su talla personal con su talla política».

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha resaltado que compartía con Lambán «multitud de enfoques de objetivos, de principios y de valores», además de haber sido «amigos de batalla y compañeros de fatigas, que no siempre es lo mismo». En su opinión, el político aragonés es «un ejemplo» y, por ello, «muchos nos proponemos honrarlo de ahora en adelante, no solo recordándolo, sino poniendo en valor su capacidad intelectual que, para mucha gente que a lo mejor que no le conocía de cerca, pasó desapercibida, pero que era enorme».

Durante toda su trayectoria, Lambán defendió «desde la socialdemocracia, desde los valores de la izquierda, lo que no sólo hemos reflejado entre todos en la Constitución española, sino lo que él realmente creía que tenía que seguir siendo el norte de un país en el que creía y al que yo creo que amaba como amamos».

Preguntado por los medios sobre el espíritu crítico del expresidente de Aragón, García-Page ha defendido que «el PSOE, como el resto de partidos políticos, tienen etapas que van y que vienen», pero lo verdaderamente importante «es mantener valores y referencias que les serán útiles a Aragón, también a los socialistas de Aragón en el futuro y a los españoles».

«La coherencia, una monada que casi no tiene curso legal»

El presidente regional ha subrayado además que «casi es una moneda que no tiene curso legal el poder decir que una persona es coherente, que lo es porque dice las mismas cosas en las que piensa, pero que lo es, especialmente, porque no había enorme diferencia entre su vida personal y la vida política». En este sentido, ha incidido en que Lambán se dedicó a la política «pudiendo hacer mil cosas más», pero lo hizo por vocación.

«Yo me incluyo también en esa categoría de personas que nos hemos metido en esto por vocación. La ha llevado hasta sus últimos minutos, hasta sus últimos segundos. Yo creo que la coherencia, sobre todo cuando se tienen muy claras las ideas y los valores, tiene que tener siempre un lugar muy destacado en la huella que deja una persona y por eso no tengo duda de que será una huella muy grande», ha recalcado.

Finalmente, García-Page ha hecho referencia a la última conversación que mantuvo con Lambán «hace muy pocos días», en la que hablaron sobre la situación general del país y cómo sería la vuelta del verano, «pero sin entrar en profundidad, porque siempre que nos llamábamos agotábamos tiempo también en saber cómo estaba la familia». Precisamente a la familia del expresidente aragonés ha querido dedicar sus últimas palabras, «porque sinceramente, nos sentimos como de la familia».