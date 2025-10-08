Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

El presidente de Castilla-La Mancha defiende la tauromaquia como seña de identidad cultural y rechaza los «caprichos de un ministro»

«Me alegro de que por una vez nos hayan hecho caso en Madrid», ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha, que considera que «la cultura es una manifestación social, que no puede ser ni impuesta ni prohibida en un régimen democrático»

Los españoles desmienten a Urtasun: la asistencia a los toros recupera los niveles prepandemia

Centro de Interpretación 'Dehesón del Encinar' en Oropesa, Toledo ABC

J. Guayerbas

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reafirmado este miércoles su defensa de la tauromaquia como una seña de identidad cultural profundamente arraigada en la sociedad española. Durante la inauguración del Centro de Interpretación de la Dehesa 'Dehesón del Encinar', en ... Oropesa (Toledo), Page ha valorado en positivo el giro del Gobierno central respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba limitar o eliminar espectáculos taurinos, asegurando que se ha producido una «rectificación inteligente». La ILP fue rechazada en el Congreso ayer con la decisiva abstención del PSOE.

