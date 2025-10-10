Page defiende la cultura frente a la censura y los recortes: «La incultura es la peor esclavitud»

El teatro de Casas Ibáñez, en la provincia de Albacete, se se ha convertido en un escenario de emoción, memoria y reivindicación durante la gala de entrega de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha. Un acto que contó con el sello ... manchego más reconocible, como el humor, la música en directo y un ambiente cargado de orgullo por el talento que nace y crece en la región.

Los encargados de conducir la ceremonia fueron dos actores caracterizados como los protagonistas de la película 'Amanece que no es poco', dirigida por José Luis Cuerda y rodada en los pueblos de la Sierra del Segura albaceteña a finales de los años 80. Su presencia, entre guiños cómicos y referencias al universo cinematográfico regional, aportó un aire entrañable y simbólico a una velada convertida en tributo a la identidad cultural de Castilla-La Mancha.

La música en directo de un pianista acompañó los momentos más solemnes, envolviendo el teatro en un ambiente cálido, casi cinematográfico, donde el arte, la palabra, la danza y la emoción se entrelazaron en una velada para la historia.

Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lanzó un mensaje contundente en defensa del sector cultural y de quienes lo sostienen con su trabajo diario. «Para todos los que recibís acusaciones de vivir de las subvenciones o de los que hablan de chiringuitos culturales, os digo: no hagáis caso», afirmó, para recordar que «casi nada en la vida social sucede sin la intervención del poder público, y la cultura merece ese apoyo».

Page aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los años de crisis económica y los recortes que afectaron también al ámbito cultural. «Lo lamentable es cuando algunos se cebaron con la cultura a través de los recortes. No sé si la cultura cuesta dinero, pero la incultura cuesta muchísimo más», dijo.

Asimismo, el presidente autonómico reivindicó el valor intrínseco del arte y su poder transformador: «Defendemos la cultura como fin y como medio. Es un fin en sí misma, parte de la condición humana. Pero también tiene mucho poder, y por eso a veces es censurada o manoseada», indicó.

En un tono reflexivo, Page también alertó sobre los riesgos de la censura y subrayó la necesidad de garantizar la libertad creativa, porque «lo verdaderamente importante es que el origen de cualquier manifestación cultural sea libre, libre de censura y de coacciones. La cultura fabrica libertad, y cualquiera que se considere demócrata debería ampararla y protegerla».

Compromiso con el cine

El presidente avanzó que el Gobierno regional prepara «un anuncio importante para el sector del cine en Castilla-La Mancha» que con toda probabilidad lanzará el próximo lunes en su visita a la futura Ciudad del Cine en Toledo, además de destacar la creciente presencia de profesionales de la región en producciones reconocidas dentro y fuera del país. «Sería irracional que otros territorios apostaran por ello y nosotros no», señaló.

Page también compartió recuerdos personales de su etapa escolar vinculados al teatro, y es que como reconoció, «me apasionaba interpretar, aunque lo dejé pronto», no sin antes reivindicar el papel del arte como escuela de empatía y reflexión.

De otro lado, el responsable regional subrayó que estos reconocimientos culturales son también una forma de gratitud colectiva, pues «una sociedad que no valora el talento está condenada al fracaso. Estos premios no son solo un reconocimiento, son un estímulo para seguir ampliando horizontes», comentó.

Por último, Page insistió en que la cultura debe pertenecer a la ciudadanía, no al poder, para apostillar que en estos momentos «lo importante es que la cultura sea de la gente, no de los gobiernos. Nosotros no somos reguladores del tráfico cultural. La cultura es la expresión de la salud de un país», concluyó.

Menciones especiales

Además de las 14 medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha se entregaron dos menciones especiales, una póstuma a Tony Isbert, actor con larga trayectoria en cine, teatro y televisión, vinculado a Tarazona de la Mancha (Albacete).

También mención especial al proyecto de rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Torremejía de Almagro, Ciudad Real, impulsado por el coleccionista mexicano Mauricio Fernández Garza, con restauración de artesonados mudéjares y recuperación patrimonial.