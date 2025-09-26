Page no confirma si se presentará a las elecciones de 2027: «No lo he hablado con mi familia y son los que van a decidir» El presidente de Castilla-La Mancha, que optaría a una cuarta legislatura, ha reconocido que «cuando estás en un cargo público sientes un cierto complejo de estar haciendo daño a tu familia»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha confirmado si se presentará a un cuarto mandato como presidente regional en las elecciones de 2027. Preguntado directamente por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, Page ha respondido: «Si fuera por el grado de pasión o de ilusión que tengo, sí».

Sin embargo, «no lo he hablado con mi familia y, además, son los que van a decidir». El líder socialista ha reconocido que «cuando estás en un cargo público sientes un cierto complejo de estar haciendo daño a tu familia», ya que «la política se ha convertido en un canibalismo».

Eso sí, «no voy a pedir perdón por ser político». «Es que lo mío es vocacional, lo siento desde niño», ha añadido el líder socialista, que fue elegido concejal con 18 años en el Ayuntamiento de Toledo y desde entonces viene ocupando diferentes cargos públicos.