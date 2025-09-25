Page aplaude el discurso del rey Felipe VI en la ONU contra Israel por expresar «lo que piensa la inmensa mayoría» El monarca ha denunciado la masacre en Gaza dirigida por Netanyahu, «un populista acusado por corrupción» que, sin «esta operación de exterminio, estaría en la cárcel»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alabado la «intervención magnífica» en la Asamblea General de las Naciones Unidas del Rey Felipe VI, por resumir «perfectamente lo que piensa la inmensa mayoría, ya no solo de los españoles, sino de una amplísima comunidad de conciencia en el planeta». Según Page, el rey abarcó «en un concepto enormemente omnicomprensivo, todos los demás conceptos».

Y en el programa 'Espejo Público' también ha aplaudido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar «alzando la voz para que se pare este genocidio».

Felipe VI fue el encargado de abrir la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU, pidiendo una reflexión «sobre el presente, el pasado y el futuro de esta organización universal y su aportación a la paz, la estabilidad y el desarrollo en unos tiempos extremadamente complejos». De Israel dijo que es «un comando radical» dirigido por Netanyahu, «un populista acusado por corrupción» que, sin «esta operación de exterminio, estaría en la cárcel».