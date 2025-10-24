Suscribete a
Page anuncia la puesta en marcha del servicio de Medicina Nuclear de Cuenca

Y confirma la renovación del convenio de transporte con Madrid que asegura la movilidad de miles de usuarios de Castilla-La Mancha

García-Page: «En 10 años las exportaciones de aceite han crecido un 133%, estamos en el camino correcto»

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado esta mañana que, a finales de este año, se renovará el convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte de viajeros, un acuerdo que beneficiará a unos 80.000 usuarios de la región. ... El responsable autonómico ha hecho este anuncio en las XVIII Jornadas de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, que se celebran en Guadalajara.

