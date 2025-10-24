Page anuncia la puesta en marcha del servicio de Medicina Nuclear de Cuenca

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado esta mañana que, a finales de este año, se renovará el convenio con la Comunidad de Madrid para el transporte de viajeros, un acuerdo que beneficiará a unos 80.000 usuarios de la región. ... El responsable autonómico ha hecho este anuncio en las XVIII Jornadas de Medicina Estética de Castilla-La Mancha, que se celebran en Guadalajara.

Como han informado desde la Junta, desde que se firmó el convenio en 2015, el Gobierno regional ha destinado más de 68 millones de euros a financiar el transporte público con la Comunidad de Madrid. Además, la región ha saldado una deuda pendiente de 13 millones de euros, lo que ha permitido garantizar la continuidad y mejora de los servicios de transporte interregional.

Page también ha destacado la importancia de la medicina estética en el ámbito sanitario, mencionando que en España y, por extensión, en Castilla-La Mancha, se han logrado superar muchos de los estigmas asociados a esta especialidad médica.

Durante su intervención, el presidente regional ha reconocido el nivel de excelencia sanitaria del país y ha subrayado que España ostenta uno de los porcentajes más altos de calidad de vida en su entorno, con un 97% de la población viviendo en condiciones saludables.

En otro orden de asuntos, Page ha aprovechado su visita al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Guadalajara para anunciar que, el próximo 27 de octubre, entrará en funcionamiento el Servicio de Medicina Nuclear de Cuenca.

Medicina nuclear

Con esta incorporación, y con el servicio previsto para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, todas las provincias de Castilla-La Mancha contarán con esta especialidad médica, fundamental en el tratamiento de diversas enfermedades, como el cáncer de tiroides, el hipertiroidismo, el dolor óseo metastásico, los tumores neuroendocrinos y el cáncer de próstata.

El presidente también se refirió a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), según la Junta, evidencian una notable reducción del desempleo en la región. Castilla-La Mancha se posiciona como la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro, con un récord histórico en el número de personas ocupadas.