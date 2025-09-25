Page anuncia la reforma de la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha en 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido en la Asamblea de la Meda del Turismo en España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este jueves, en la Asamblea de la Mesa del Turismo de España, la actualización en 2026 de la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, vigente desde 1999. La reforma llegará en un momento de auge del sector en la región. «Estamos subiendo y batiendo récords de manera sostenible y creo que lo vamos a seguir haciendo», destacó Page, que señaló, en presencia de la Consejera de Economía, Empresas, y Empleo, Patricia Franco, que los cambios normativos se harán junto con e

El presidente vinculó esta reforma con la buena evolución del empleo turístico. «Estamos batiendo récord de creación de empleo. Este último agosto ha sido el de mayor afiliación a la Seguridad Social en materia de turismo en Castilla-La Mancha», subrayó, para remarcar que la comunidad autónoma se ha consolidado como un destino que combina crecimiento con sostenibilidad.

Page aprovechó su intervención en este foro para destacar impacto nacional del turismo, que definió como «palanca económica» para otros sectores. «Que siga llegando turismo, que obligue a España a hacer más vivienda, que obligue a hacer más inversiones en infraestructura significa que puede significar un subidón económico brutal», señaló.

En este sentido, advirtió de que la evolución de la economía española en los próximos años dependerá en gran medida de cómo se gestione la llegada de visitantes. «Buena parte de que a España le vaya bien en los próximos tiempos tiene que ver exactamente en cómo gestionemos y abordemos el turismo, que afectará radialmente a casi todos los demás sectores», recalcó.