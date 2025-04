Page ante el aumento de gasto militar: «A Sumar se le va a hacer muy cuesta arriba mantenerse en el Gobierno»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado durante su intervención en el Club Siglo XXI que «a Sumar se le va a hacer muy cuesta arriba mantenerse en el Gobierno» tras el anuncio del aumento del gasto militar por parte del Ejecutivo central. Para Page, esta medida, asumida como un compromiso europeo, coloca al socio minoritario del Gobierno ante un desgaste político extraordinario.

El presidente castellanomanchego no cuestionó el fondo de la decisión —que consideró necesaria enmarcada en el ámbito europeo—, pero sí criticó su incoherencia con respecto a mensajes previos: «Creo que el problema no está en decidir gastar ahora mucho más o convertirse en el Gobierno más militarista de la democracia. El problema es de coherencia, porque el Gobierno tiene que dar más explicaciones, no por lo que hace, sino por hacer lo contrario de lo que ha dicho». «hay que coger el toro por los cuernos y hablar con claridad», sentenció.

En esa línea, recordó que durante la etapa de Pablo Iglesias en el Ejecutivo ya se duplicó el gasto militar respecto a la época de Mariano Rajoy: «La subida de gasto militar se produce ahora de manera muy voluminosa, pero en realidad tengo que decir que estando Pablo Iglesias en el Gobierno, el Gobierno ya duplicó el gasto militar que se encontró de Rajoy».

Page pronosticó un escenario de alta inestabilidad, con dificultades para aprobar los presupuestos de 2025 e incluso los de 2026: «Con esta decisión hay un serio riesgo de que si se agota la legislatura, sea la primera legislatura sin presupuestos generales». A la pregunta de si legislatura llegará término en 2027 contestó que eso depende de »lo que se entienda por gobernar«. »para mí gobernar es llevar a cabo lo que has prometido sin cambiarlo«, sentenció.

El presidente de Castilla-La Mancha lamentó, además, que el Gobierno no haya buscado un entendimiento con el Partido Popular para sacar adelante la medida: «Me parece relevante que no se haya intentado un acuerdo con el Partido Popular. El hecho de que simple y llanamente no se haya ni propuesto una posibilidad de acuerdo ya me parece muy relevante».

En paralelo, García-Page expresó su impresión sobre el clima político general, marcado —dijo— por una sensación prolongada de interinidad: «La gente, creo que muy mayoritariamente, está esperando que haya convocatoria electoral para poder hablar». Y subrayó un dato que le parece revelador: «La mayor parte de las encuestas dicen que hay un nivel ya de decisión sobre lo que votar muy por encima de lo que es habitual en estas fechas sin saberse la convocatoria».

Desde su perspectiva, esta determinación anticipada del voto es reflejo de una legislatura «desabrochada», en la que cada fuerza política «habla para su parroquia».