Page alerta del deterioro de la política en España: «Con los políticos de hoy no se hubiera hecho la Transición»

El presidente de Castilla-La Mancha denuncia la erosión del debate público por el populismo y la influencia tóxica de las redes sociales

Page reclama recuperar el espíritu de la Constitución frente a la «extrema polarización y el frentismo premeditado»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha
J. Guayerbas

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este lunes del «ambiente muy degradado» que atraviesa la política española, un escenario que, a su juicio, está marcado por la «criminalización del acuerdo», el «populismo barato» y la «intromisión de las ... redes sociales» en el debate público.

