Page alerta del deterioro de la política en España: «Con los políticos de hoy no se hubiera hecho la Transición»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este lunes del «ambiente muy degradado» que atraviesa la política española, un escenario que, a su juicio, está marcado por la «criminalización del acuerdo», el «populismo barato» y la «intromisión de las ... redes sociales» en el debate público.

Durante la firma de la segunda fase del protocolo entre el Sescam y la Diputación de Guadalajara para la mejora de 35 consultorios médicos de la provincia, Page ha lamentado que España se encuentre «justo en el lado contrario» al espíritu de reconciliación que permitió la Transición democrática.

«Con los políticos de hoy nunca se hubiera hecho la Transición española, ni se hubiera redactado por consenso la Constitución», ha asegurado. En su opinión, la sospecha permanente, el frentismo político y la presión de las redes sociales han contribuido a que la ciudadanía perciba como normal un clima político «empobrecido y crispado».

El presidente regional ha defendido que la buena política se construye desde el acuerdo y en torno al «bien común y los intereses generales». En este sentido, ha puesto como ejemplo el consenso alcanzado recientemente en torno al nuevo Estatuto de Autonomía entre PSOE y PP en Castilla-La Mancha.