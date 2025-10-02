Page alerta del ascenso de Vox y cuestiona la viabilidad política del Gobierno sin presupuestos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido este jueves en el programa Más de uno de Onda Cero, dirigido por Carlos Alsina, en una entrevista marcada por el análisis político nacional desde una perspectiva crítica, pero institucional. Page ha conectado en directo desde Polonia, donde participa en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité Europeo de las Regiones.

El presidente autonómico ha reconocido un repunte en el apoyo a Vox en diferentes regiones de España, incluido Castilla-La Mancha, aunque ha matizado que se trata de un fenómeno «ambiental y volátil», para añadir que ese incremento de la formación radical va en detrimento del Partido Popular.

«No sabemos si es secuencial o una moda, pero ahora la gente se guía más por las entrañas que por la razón», ha señalado, además de explicar que algunas comunidades del PP estarían valorando adelantar elecciones, algo que a su juicio y en estos momentos no sería una estrategia oportuna si el objetivo es gobernar sin Vox.

En esa clave electora, Alsina ha preguntado al responsable autonómico por la posibilidad de adelantar las elecciones generales y no hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales, Page ha sido claro: «Lo que arrastró a la derrota en mayo de 2023 -en ayuntamientos, diputaciones y comunidades gobernadas entonces por los socialistas- fue la política del Gobierno, personalizada en Pedro Sánchez. Es así, no tiene vuelta de hoja». Una afirmación que evidencia nuevamente la distancia política que mantiene respecto a la dirección federal del PSOE.

Encuestas, liderazgo y primarias

Sobre las encuestas de Iván Redondo, ex asesor de Pedro Sánchez, quien ha vaticinado en el programa de televisión Espejo Público que el PSOE hoy podría ganar con 130 diputados, Page se ha mostrado escéptico. «Redondo también dijo que Yolanda Díaz sería la primera presidenta de España y hoy la da por desaparecida». Según el presidente castellanomanchego, las encuestas no reflejan la verdadera intención de voto y su intuición le indica que «la suma de PP y Vox les daría el Gobierno» de España.

Respecto al liderazgo de Pedro Sánchez, ha afirmado que el presidente no tiene margen para dar señales de retirada. «Si insinuara que no va a ser candidato, abriría más grietas en el PSOE», ha dicho, no sin antes reconocer que el proceso de primarias dentro del partido dista mucho de lo que se prometió en su origen, pues «para competir hace falta sumar muchos apoyos, y eso hoy es muy difícil».

Presupuestos Generales

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista ha sido su análisis sobre la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueban desde hace tres años. Page ha advertido de que la situación es «lesiva para los intereses del país» y que los anuncios de nuevos presupuestos carecen de credibilidad. «Negociar ahora es más difícil que antes, y ya fracasó en las dos ocasiones anteriores», ha dicho.

Además, ha lanzado una reflexión de fondo. «Si el Parlamento bloquea 10.000 millones de fondos europeos y el Gobierno no puede sacar adelante sus objetivos, hay que preguntarse cuánto tiempo más se puede sostener esta situación sin convocar elecciones».

Desde Polonia, Page también ha defendido el modelo de sostenibilidad hídrica de Castilla-La Mancha frente al trasvase Tajo-Segura, afirmando que Europa no comprende estas prácticas cuando existen alternativas como la desalación. También ha advertido de los riesgos de recortar fondos de cohesión como la Política Agraria Común para aumentar el gasto en Defensa. «Sería muy triste que se sacrificara la lucha contra la despoblación o el desarrollo rural«, frente a una Europa más militarizada.