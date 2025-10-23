Suscribete a
Page adjudicó el cribado a la clínica de Talavera que ofrecía mamografías a 22 euros

La adjudicación fallida cuestiona la contratación del Ejecutivo regional que apostó por mamografías low cost

La mesa de contratación sospechó que la clínica de Talavera que quebró ofrecía una baja temeraria

Miles de mujeres sufren el caos de los cribados de cáncer de mama en Castilla-La Mancha

Centro donde se realizaban las mamografías, al menos, desde el año 2013
Javier Guayerbas

Toledo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Emiliano García-Page adjudicó en 2023 el programa de detección precoz del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina a la empresa que presentó la oferta económica más baja, una propuesta que ... la propia mesa de contratación consideró inicialmente «desproporcionada o anormalmente baja».

