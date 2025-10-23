Page adjudicó el cribado a la clínica de Talavera que ofrecía mamografías a 22 euros

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Emiliano García-Page adjudicó en 2023 el programa de detección precoz del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina a la empresa que presentó la oferta económica más baja, una propuesta que ... la propia mesa de contratación consideró inicialmente «desproporcionada o anormalmente baja».

El proceso de contratación se inició el 17 de marzo de 2023 con la publicación del pliego de prescripciones técnicas. La Consejería fijó en 40 euros el presupuesto máximo de licitación por mamografía, sin IVA. Así, las ofertas económicas se evaluaron en una reunión de la mesa de contratación celebrada el 4 de mayo de 2023, en la que se analizaron las propuestas presentadas por tres empresas: Centro Médico de Diagnóstico Talavera, que ganó el concurso, Grupo Empresarial Marazuela e IDCQ Hospitales y Sanidad (Quirón).

Las cantidades ofertadas por mamografía fueron 38 euros por el Grupo Quirón, 31,90 por el Grupo Empresarial Marazuela y 22,59 euros por el Centro Médico de Diagnóstico que venía prestando este servicio a la Consejería de Sanidad, al menos, desde el año 2013.

De esta forma, la oferta del Centro Médico de Diagnóstico se situaba 17,41 euros por debajo del precio de licitación, con una baja del 43,53 por ciento, superando el umbral del 25 por ciento a partir del cual la normativa considera que una propuesta puede ser anormalmente baja. Por este motivo, la mesa de contratación requirió a la empresa que justificara la viabilidad de su propuesta económica, otorgándole un plazo de cinco días hábiles.

Posteriormente, el 9 de mayo de 2023, la mesa se reunió de nuevo para evaluar esa justificación. Para reforzar el análisis, se solicitó un informe al Servicio de Programas de Salud Pública, que concluyó que la oferta podía ser viable. Con este dictamen, la mesa propuso al órgano de contratación considerar justificada la oferta, que finalmente resultó adjudicataria del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera.

La diferencia de precio respecto a las otras ofertas fue notable: 9,31 euros menos que la presentada por Grupo Empresarial Marazuela y 15,41 euros menos que la de IDCQ Hospitales y Sanidad. Esta adjudicación permitió a la Junta contratar el servicio por debajo del coste máximo fijado, pero la empresa cesó su actividad en mayo, interrumpiendo el programa de detección precoz en Talavera y los municipios de la comarca.

Desde entonces, la Consejería de Sanidad ha tardado cinco meses en iniciar un nuevo procedimiento de licitación para retomar este servicio, que constituye el principal programa de prevención del cáncer de mama en Castilla-La Mancha.

En este sentido, la adjudicación inicial a una empresa que ya en 2023 presentó una oferta considerada inicialmente temeraria pone en cuestión los criterios de contratación seguidos por el Ejecutivo autonómico que apostó por mamografías low cost y la falta de reacción ante la suspensión del servicio que ha generado una brecha en la atención preventiva a miles de mujeres en Talavera de la Reina y su comarca.

De primera y de segunda

Mientras tanto, en el resto de provincias de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad paga por cada mamografía de este mismo programa precios muy superiores a los adjudicados en Talavera. Según los contratos vigentes, el coste unitario por mamografía supera los 38 euros en la provincia de Cuenca, donde la Junta paga 38,50 euros, mientras que en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara la adjudicación se cerró con IDCQ Hospital y Sanidad, Quirón, por 38 euros por prueba informada y notificada.

La diferencia es evidente, mientras en todas las provincias el servicio se paga entre 38 y 38,50 euros por mamografía, en Talavera de la Reina se adjudicó por 22,59 euros, más de 15 euros menos que la media regional.

Esta disparidad revela una falta de homogeneidad en los criterios de adjudicación de un mismo programa sanitario en Castilla-La Mancha y cuestiona la decisión de haber optado por la oferta más barata en Talavera, pese a las advertencias iniciales de la mesa de contratación sobre su viabilidad.

El resultado, dos años después de la adjudicación, ha sido la paralización del cribado de cáncer de mama en la comarca y un retraso de cinco meses en su reactivación, una situación que afecta directamente a la salud de miles de mujeres que dependen de este programa público de prevención.

Vox pide el cese del consejero

La falta de reacción del Gobierno socialista de Page tras cinco meses con el servicio de mamografías preventivas suspendido mantiene a la oposición en una actitud crítica con el presidente. Ayer, desde el PP de Castilla-La Mancha su portavoz, Alejandra Hernández, tachó de «vergüenza» estos cinco meses sin programa de prevención, para denunciar la «grave irresponsabilidad» del Gobierno regional por mantener una situación «vergonzosa y peligrosa para la salud de miles de mujeres».

Por su parte, desde Vox han exigido una auditoría integral del sistema de cribado del cáncer de mama en Castilla-La Mancha y el cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ya que como indicó el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, «vuelve a escurrir el bulto y a negarse a asumir responsabilidades».