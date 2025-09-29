Padilla acusa a PP y Vox de «echar leña al fuego» con sus críticas sobre el incendio del Pico del Lobo

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado este lunes sobre la evolución del incendio que afecta al Pico del Lobo, en Guadalajara, desde el pasado 21 de septiembre. Según ha explicado, las condiciones meteorológicas están favoreciendo las labores de extinción, especialmente tras el aumento de la humedad en la zona.

Aunque las lluvias registradas en la jornada anterior fueron muy escasas, Padilla ha señalado que este cambio «indudablemente contribuye a que el incendio no se propague con la facilidad que lo hacía en días pasados», cuando las rachas de viento complicaban el trabajo de los efectivos.

Hasta el momento, el fuego ha calcinado alrededor de 3.000 hectáreas, 300 de ellas en territorio de Castilla y León. El dispositivo de extinción está coordinado desde el Cecopi bajo un mando unificado. Colaboran medios de las comunidades de Castilla y León y Madrid, así como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Padilla ha subrayado que la actuación se ha desarrollado cada jornada atendiendo a los criterios técnicos, siempre con el fin de «garantizar la seguridad. La prioridad es apagar el fuego, pero por delante de ello está garantizar la seguridad de la población y de los profesionales», ha afirmado.

Lamenta la «actitud machacona» de PP y Vox

En el plano político, la portavoz ha lamentado que el Partido Popular y Vox por sus declaraciones sobre la gestión del incendio. Padilla ha asegurado que la oposición «aprovecha de muy mala manera cualquier circunstancia negativa», por lo que ha pedido que «aparten esa actitud machacona» y «dejen de echar le al fuego» para reconocer el trabajo de los técnicos y profesionales. «Tenemos un plan de prevención y extinción de incendios en Castilla-La Mancha que es ejemplar, reconocido por los propios profesionales de otras comunidades autónomas», ha defendido.