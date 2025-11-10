Suscribete a
ABC Premium

El 'Pacto Horizonte 2030' moviliza 4.000 millones para el desarrollo agrario y rural de Castilla-La Mancha

El nuevo plan del Gobierno de Castilla-La Mancha estructura el Eje 6, correspondiente a Agricultura, en tres líneas con nueve objetivos y 34 medidas.

Martínez Lizán destaca el cumplimiento del 98% de las actuaciones del Pacto por la Reactivación Económica y una ejecución presupuestaria del 110%

La Junta y la UCLM crean un observatorio para analizar y controlar los costes y precios de cinco sectores agroalimentarios

El nuevo Plan medidas para implantar prácticas de cultivo compatibles con la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad
El nuevo Plan medidas para implantar prácticas de cultivo compatibles con la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad david aguilar (efe)

A. González Jerez

Toledo

El 'Pacto Castilla-La Mancha Horizonte 2030' contempla una previsión presupuestaria cercana a los 4.000 millones de euros para seguir impulsando el desarrollo de la agricultura y la ganadería regional, fortalecer la modernización y competitividad de las industrias agroalimentarias y avanzar en la ... vertebración territorial a través de las políticas de desarrollo rural.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app