Esto no va de siglas; casi me atrevería a decir que no va de política, a pesar de que va implícita en ello. De lo que sí estoy seguro es que va de dignidad y va de España.

Va de elegir en una dicotomía como es el caso de 'Corrupción o democracia'. Va de alzar la voz contra un modelo de actuar, de tratar a los ciudadanos, de mentir y de manipular para beneficio propio. Va de rechazar un manual de resistencia que no se sostiene ni por su base. Esto va de decir, alto y claro, 'NO' a lo que implica esa expresión de nuevo cuño, el 'sanchismo'.

Los españoles viven pendientes de un serial, una cascada de informaciones que inunda los medios de comunicación y al que, en muchas ocasiones, es muy difícil seguir el hilo puesto que hay tantos personajes, protagonistas y secundarios, que se convierte en una trama compleja de favores, intermediarios, tráfico de influencias y, en algunos casos, ataques al correcto funcionamiento de la democracia.

El último episodio es especialmente denigrante para los españoles, para nuestra democracia y para la imagen exterior de España. El sainete Leire-Aldama es la gota que colma el vaso del daño que está haciendo el socialismo de Sánchez a nuestro país, que, como no puede ser de otra forma, tiene un actor secundario como es Page que no pierde oportunidad para tener su propio papel en las representaciones teatrales del sanchismo.

La cloaca sanchista apesta, y el número uno de la trama sigue eludiendo responsabilidades de forma bochornosa y aferrándose al sillón con tal de no ir 'palante' como podría ocurrirle a su entorno más cercano. Y es que nunca se ha visto algo así: la esposa, el hermano, el número 2 del PSOE, el número 3 del PSOE, el fiscal general, la fontanera, el comisionista…y un largo etcétera.

Por todo ello es necesario expresar alto y claro nuestro malestar; por eso hace falta elevar la voz, salir a la calle, tomar el pulso y demostrar que no estamos dispuestos a seguir gobernados por un partido totalmente colonizado por los personajes oscuros, por las tramas presuntamente mafiosas y por un escándalo al día que salta a los medios de comunicación y nos hace sentir una enorme vergüenza.

Para frenar esto, te cito el próximo domingo, 8 de junio, a las 11 de la mañana en Madrid, en la Plaza de España, donde los demócratas españoles nos pondremos del lado de la democracia y contra la mafia que nos abochorna a diario.

Yo estaré, ¿y tú?