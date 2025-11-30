Suscribete a
Paco Núñez (PP) denuncia la «humillación» a la que el Gobierno de Sánchez tiene sometido al Estado de derecho

El presidente del PP en la región encabeza la delegación castellanomanchega que exige en Madrid, junto a miles de voces populares, elecciones generales ante los casos de corrupción del PSOE

Paco Núñez y Carolina Agudo, en el centro, este domingo en Madrid
Paco Núñez y Carolina Agudo, en el centro, este domingo en Madrid

J. Guayerbas

Toledo

Miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha y de otras regiones de España se han dado cita este mediodía en Madrid, en el Templo de Debod, convocados por el Partido Popular (PP) para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras los recientes casos ... de corrupción que afectan a destacados miembros del PSOE,, como José Luis Ábalos, Koldo García, y Santos Cerdán.

