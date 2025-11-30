Paco Núñez (PP) denuncia la «humillación» a la que el Gobierno de Sánchez tiene sometido al Estado de derecho

Miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha y de otras regiones de España se han dado cita este mediodía en Madrid, en el Templo de Debod, convocados por el Partido Popular (PP) para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras los recientes casos ... de corrupción que afectan a destacados miembros del PSOE,, como José Luis Ábalos, Koldo García, y Santos Cerdán.

Durante la concentración, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo y el escenario político actual. «La situación es insostenible. Pedro Sánchez no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país», ha afirmado, para añadir que el Ejecutivo socialista arrastra «hechos sin precedentes en la democracia española», como la condena de un fiscal general o el encarcelamiento del que fue número dos del PSOE, José Luis Ábalos.

El dirigente popular también ha subrayado que España «no se merece esto, los españoles no se merecen un ataque al Estado de derecho de esta forma» y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones generales para que los ciudadanos «puedan ejercer su derecho a decidir en las urnas».

En sus declaraciones, también ha denunciado la actitud de los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha y de su secretario general, Emiliano García-Page, calificando su actitud como permisiva con Pedro Sánchez. «Si hoy Sánchez sigue en el Gobierno, es porque Page y el PSOE de Castilla-La Mancha lo permiten», para instar una vez más a que los ocho diputados socialistas de la región rompan con el sanchismo y se promueva la convocatoria de elecciones.

2.000 castellanomanchegos o más

De otro lado, el dirigente popular ha destacado la masiva participación de ciudadanos de Castilla-La Mancha en la concentración convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Han venido una veintena de autobuses y miles de personas en coche. Solo en los registros de sedes del PP se contabilizan más de 2.000 castellanomanchegos, pero seguro que hay muchos más que se han acercado sin confirmación previa».

Así, la concentración se inscribe en una serie de movilizaciones convocadas por el PP a nivel nacional, en un contexto de creciente tensión política y acusaciones de corrupción que afectan a dirigentes socialistas de primer nivel.

En lo que va de legislatura, el PP ha convocado hasta siete concentraciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En la cita de este domingo, además de Feijóo, quien ha clamado por el fin del Ejecutivo para no sumar «ni un día más de abuso, ni un día más de mentiras, ni un día más de impunidad, ni un día más de corrupción«, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también han participado los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, entre otros populares.