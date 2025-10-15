Paco Núñez: «No podemos permitir ni un solo euro de recorte en la PAC»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reiterado su rechazo a la actual Política Agraria Común (PAC), comprometiéndose a llevar de nuevo la voz del campo castellanomanchego a Bruselas, ya que hay que garantizar «que no salga adelante».

«No ... podemos permitir ni un solo euro de recorte en la PAC, ya que la Política Agraria Común debe seguir siendo un instrumento de cohesión y de garantía de renta para nuestros agricultores y ganaderos», ha defendido.

Así lo ha indicado Núñez durante su intervención en el acto con motivo del Día de la Mujer Rural de Amfar, donde ha destacado el papel «imprescindible y ejemplar» de las mujeres del campo, «que, con su esfuerzo, dedicación y liderazgo, mantienen viva la esencia de nuestros pueblos y garantizan el futuro del mundo rural».

Además, ha reconocido la labor de su presidenta y diputada regional del PP, Lola Merino, a quien ha definido como «una mujer con coraje, con inteligencia, con empatía y con una pasión inmensa por su tierra y por su gente».

«Siempre vi en ella una mujer referente, capaz y con liderazgo, de esas que hacen que el camino merezca la pena y que nos enseñan a construir un mundo mejor», ha afirmado el líder popular.

En este sentido, Núñez ha puesto en valor la fortaleza y el ejemplo de superación de Merino, destacando que, además de seguir luchando por las mujeres, por el mundo rural y por la región, «también está dando una lección de vida enfrentando con valentía los retos personales que la vida le ha puesto por delante».

El presidente regional del PP ha señalado que Castilla-La Mancha es una tierra eminentemente rural, de la que «nos sentimos profundamente orgullosos». «No somos una tierra rural porque no podamos ser otra cosa, sino porque queremos y estamos orgullosos de serlo», ha insistido.

Núñez ha subrayado que el mundo rural no se entendería sin las mujeres rurales, porque «ellas son el mejor ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de familia, de vecindad y de compromiso».

Propuestas

El presidente del PP regional ha alertado de los problemas que hoy amenazan al mundo rural, como la despoblación, la falta de recursos hídricos, la dificultad para la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario, y la incertidumbre generada por la nueva PAC.

De este modo, ha exigido al Gobierno de Emiliano García-Page que cumpla el Pacto Regional por el Agua, que ponga en marcha una auditoría hídrica en la región y un mapa de necesidades, y que «no se permita la salida de una sola gota de agua de la región hasta que estén cubiertas todas las necesidades hídricas de nuestros pueblos».

Núñez ha reclamado «una fiscalidad baja, precios justos, menos burocracia y más rentabilidad para las explotaciones agrícolas y ganaderas», denunciando que «hoy los agricultores pasan más tiempo entre papeles que entre viñas».

«Si al campo le va bien, a Castilla-La Mancha le va bien y gracias a organizaciones como AMFAR y a mujeres como Lola Merino, el campo y nuestra tierra seguirán teniendo futuro», ha concluido su intervención.