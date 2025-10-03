Suscribete a
ABC Premium

Paco Núñez e Isabel Ayuso asisten en las Ventas a la corrida del diestro toledano Tomás Rufo

Se trata de una muestra más del apoyo del presidente del PP de Castilla-La Mancha a los toreros de la tierra

Toros en Las Ventas de Madrid por la Feria de Otoño, en directo: última hora de Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo

Paco Núñez camina por el callejón de la plaza de las Ventas junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid
Paco Núñez camina por el callejón de la plaza de las Ventas junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid abc

ABC

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presenciado en la tarde de este viernes la corrida de toros de la Feria de Otoño en la Plaza de las Ventas, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Núñez y Ayuso junto a Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en los tendidos
Núñez y Ayuso junto a Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en los tendidos ABC

Se trata de «una muestra más» del apoyo del presidente 'popular' Paco Núñez a la fiesta de los toros, así como a los toreros de la tierra, ya que esta tarde forma parte de la terna que ha hecho el paseíllo el torero de la localidad toledana de Pepino, Tomás Rufo.

Noticia Relacionada

De esta forma, se intensifican las «relaciones sólidas del PP de Castilla-La Mancha con la comunidad vecina y con el gobierno de Ayuso, »una muestra de que, en un futuro, «cuando Paco Núñez presida la Junta, esas relaciones beneficiarán a nuestra tierra», han señalado a ABC fuentes del PP de Castilla-La Mancha.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app