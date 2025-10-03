Paco Núñez e Isabel Ayuso asisten en las Ventas a la corrida del diestro toledano Tomás Rufo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presenciado en la tarde de este viernes la corrida de toros de la Feria de Otoño en la Plaza de las Ventas, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Núñez y Ayuso junto a Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en los tendidos ABC

Se trata de «una muestra más» del apoyo del presidente 'popular' Paco Núñez a la fiesta de los toros, así como a los toreros de la tierra, ya que esta tarde forma parte de la terna que ha hecho el paseíllo el torero de la localidad toledana de Pepino, Tomás Rufo.

De esta forma, se intensifican las «relaciones sólidas del PP de Castilla-La Mancha con la comunidad vecina y con el gobierno de Ayuso, »una muestra de que, en un futuro, «cuando Paco Núñez presida la Junta, esas relaciones beneficiarán a nuestra tierra», han señalado a ABC fuentes del PP de Castilla-La Mancha.