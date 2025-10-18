Suscribete a
Paco Núñez denuncia nuevos actos violentos contra la sede del PP en Toledo: «A más violencia, más democracia»

El cristal del local del Partido Popular en el barrio toledano de Santa Teresa ha aparecido con pegatinas en los ojos de Feijóo en las que se pide el boicot a Israel por el genocidio al pueblo palestino

Vandalizan la sede del PP en Toledo antes de la Junta Directiva Autonómica con una esvástica en la cara de Alberto Núñez Feijóo

Es el segundo acto vandálico que sufre la sede regional y provincial del PP en menos de un mes
F.F.

Toledo

La sede regional y provincial del Partido Popular en Toledo, ubicada en el barrio de Santa Teresa, ha vuelto a ser objeto de un acto vandálico durante la madrugada de este sábado. En esta ocasión, han aparecido pegatinas sobre la imagen del presidente nacional del ... PP, Alberto Núñez Feijóo -colocadas en sus ojos- con el mensaje 'boicot, Israel genocida' y una estrella de David dentro de una señal de prohibido.

