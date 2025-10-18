Paco Núñez denuncia nuevos actos violentos contra la sede del PP en Toledo: «A más violencia, más democracia»

La sede regional y provincial del Partido Popular en Toledo, ubicada en el barrio de Santa Teresa, ha vuelto a ser objeto de un acto vandálico durante la madrugada de este sábado. En esta ocasión, han aparecido pegatinas sobre la imagen del presidente nacional del ... PP, Alberto Núñez Feijóo -colocadas en sus ojos- con el mensaje 'boicot, Israel genocida' y una estrella de David dentro de una señal de prohibido.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado los hechos a través de su cuenta en X (antes Twitter) con un mensaje en el que reafirma el compromiso del partido con la libertad y la democracia frente a la violencia.

«Cuantas más pegatinas nos peguen, más pedradas tiren a nuestras ventanas y más pintadas hagan en nuestra fachada, más fuerte escucharán nuestro mensaje de paz y libertad», ha afirmado Núñez, lamentando que «los violentos ataquen de nuevo» la sede popular. «A más violencia, más democracia», ha sentenciado.

No es el primer acto vandálico que sufre la sede del PP en Toledo. Hace menos de un mes, el 22 de septiembre, el edificio amaneció con pintadas y cristales rotos de una pedrada. Entonces, el propio Núñez denunció públicamente el ataque, calificándolo como «inaceptable» y expresando su «rotunda condena a la violencia y al odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten».

El ataque a la sede de PP de Castilla-La Mancha celebra se producía el mismo día en el que el local iba a acoger la Junta Directiva Autonómica del partido, que estuvo presidida por Miguel Tellado, secretario general de los populares.