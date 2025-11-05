Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

Paco Núñez defiende en Bruselas que «la PAC no se toca» y pide al Parlamento Europeo que rechace su reforma

El líder del PP de Castilla-La Mancha se reúne con Manfred Webber, Esteban González Pons y representantes europeos de Agricultura y Desarrollo Regional para trasladar un documento consensuado con las organizaciones agrarias

Núñez exige una PAC «justa y sin recortes»: «Está en juego la rentabilidad del campo de Castilla-La Mancha»

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

El presidente regional del PP, Paco Núñez, se ha reunido en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber
El presidente regional del PP, Paco Núñez, se ha reunido en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber

ABC

Toiedo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este miércoles en Bruselas que «la PAC no se toca», en el marco de una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo en la que ha mantenido encuentros con destacados ... responsables de las políticas comunitarias de desarrollo regional y agrícola.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app