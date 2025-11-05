Paco Núñez defiende en Bruselas que «la PAC no se toca» y pide al Parlamento Europeo que rechace su reforma

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este miércoles en Bruselas que «la PAC no se toca», en el marco de una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo en la que ha mantenido encuentros con destacados ... responsables de las políticas comunitarias de desarrollo regional y agrícola.

Núñez se ha reunido con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber; el vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons; el portavoz del PPE en la Comisión de Desarrollo Regional, Andrey Novakov; el portavoz del PPE en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfman; y la eurodiputada y responsable del área de Agricultura en el PP, Carmen Crespo.

Durante estos encuentros, el líder de los populares castellanomanchegos ha trasladado la postura común alcanzada ayer en el Foro Permanente sobre la PAC, en el que participaron Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, UPA y COAG. En dicho foro, las organizaciones coincidieron en la necesidad de que la Política Agraria Común «no sufra ni un solo recorte» durante su negociación en las instituciones europeas.

Según explicó Núñez a los medios, el PP de Castilla-La Mancha ha presentado en Bruselas un documento «consensuado con las organizaciones agrarias» en el que «de la mano de la sociedad civil de Castilla-La Mancha» se rechaza «de pleno» la actual propuesta de la PAC. «Este documento se ha trasladado tanto a los responsables que están negociando la PAC desde el punto de vista de los fondos de cohesión y del segundo pilar, como a los que trabajan en la ponencia de la Comisión», ha detallado el dirigente popular.

El objetivo, ha afirmado, es «pedir que el Parlamento Europeo la rechace», porque «no podemos permitir que Castilla-La Mancha pierda el segundo pilar de la PAC, todo lo vinculado con el desarrollo rural». En esa línea, ha insistido en que «no vamos a aceptar ni un solo euro de recorte en esta política fundamental para dar rentabilidad a nuestro campo».

Para Núñez, «es absolutamente fundamental que la agricultura y la ganadería sigan teniendo un componente desde el punto de vista autonómico». En su opinión, «no podemos aceptar un sobre nacional que evite que las comunidades autónomas y que los agricultores y ganaderos puedan tener protagonismo en la PAC».

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha subrayado además que la PAC resulta clave para «garantizar la incorporación de los jóvenes al campo, la supervivencia de nuestra agricultura y ganadería y una política de agua que asegure el futuro de nuestra tierra».

Por último, el presidente regional del PP reclama que se «vuelva a iniciar una nueva negociación de la PAC». Núñez, tras defender que el Partido Popular «es un gran partido que cree en nuestro campo y en nuestros pueblos», ha insistido en que la delegación castellanomanchega ha acudido a Bruselas «para pedir que se rechace la PAC y para entregar los documentos consensuados con las OPAS y con el sector».