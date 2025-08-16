Paco Núñez abre las fiestas de Tamajón en la ermita de la Virgen de los Enebrales

Tamajón abrió oficialmente sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Enebrales en la medianoche del viernes 15 de agosto, en el entorno mágico de la ermita de la patrona, justo cuando la noche cedía paso a la alborada del sábado. El acto -el pregón siempre se hace en la ermita de la Virgen de los Enebrales-, puso el broche a una intensa semana cultural con deporte, visitas guiadas, juegos tradicionales y encierros, estuvo conducido por el párroco Jean-Baptiste Wanican.

La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Hermandad de la Virgen, Elvira Gamo, quien destacó la entrega y el esfuerzo de todos los miembros de la Hermandad para conservar y embellecer el templo. Recordó además las mejoras realizadas en el último año.

«Se ha pintado el interior del templo, se han reparado cubiertas, y se ha colocado una placa junto al fresco de la pared con un texto histórico que hace referencia a la aparición de la Virgen», informó. Gamo quiso agradecer también el apoyo municipal. «Gracias al Ayuntamiento por haberlo hecho posible y por su colaboración constante», añadía.

A continuación intervino el alcalde, Eugenio Esteban, que dedicó un saludo institucional a vecinos, autoridades, peñas y a todo el personal implicado en la organización de las fiestas. En su discurso, evocó los orígenes de la devoción a la patrona. «Tamajón nace en esta ermita», recordó, aludiendo a la tradición que narra cómo, en el siglo XII, la Virgen se apareció a un sacerdote, librándole del acecho de una serpiente y pidiéndole que anunciara su presencia «en este enebro». Esteban habló de «la magia de las noches de pregón y de la luminosa alborada que nos reúne cada año bajo este cielo estrellado, unos por fe, otros por tradición, pero todos por la memoria compartida».

El regidor dio paso al pregonero de este año, Paco Núñez, diputado regional, expresidente de la Diputación de Albacete, exalcalde de Almansa y actual presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, a quien presentó como «un profundo conocedor de la vida en los pequeños municipios». Lo invitó además a conocer «el lugar más emblemático e importante de Tamajón, la ermita de los Enebrales, que da nombre a nuestra residencia municipal de mayores, de la que nos sentimos especialmente orgullosos».

Núñez inició su intervención mostrando entusiasmo por estar en Tamajón. «Es la puerta de entrada a la Sierra Norte, es la atalaya que mira al Ocejón, es el guardián de los paisajes que enamoran al que viene a visitar esta preciosa comarca de Guadalajara. Aquí la piedra no solo construye casas, en Tamajón la piedra construye historia», dijo. Núñez recordó que no era su primera visita al municipio y que en anteriores ocasiones había constatado «cómo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de la corporación municipal y de su alcalde permiten disfrutar de mejores servicios y de un pueblo digno de reseñar».

Destacó además la inminente finalización de las obras de la residencia de mayores. «Es el orgullo de un pueblo, demuestra que el trabajo bien hecho, con un objetivo y con corazón e inteligencia, da sus frutos. Podéis sentiros muy orgullosos de vuestra residencia de mayores, es un servicio público digno y un auténtico referente», afirmó. También subrayó la próxima renovación del pavimento en las calles de Tamajón y de sus pedanías —Almiruete, Palancares y Muriel—, «una de las actuaciones más demandadas en los pueblos, porque el objetivo del gobierno municipal es mejorar la vida en ellos». Núñez no olvidó reconocer el trabajo alcalde, al frente de la comunidad local. «Conseguir estos logros no es fácil, requiere mucho esfuerzo, pero también el empuje y la unión de un pueblo», destacó.

En la parte más emotiva de su discurso, el pregonero confesó la ilusión que le produce dirigir el pregón. «No olvidaré nunca la emoción de pronunciar las palabras que dan inicio a las fiestas de un pueblo. Ser pregonero aquí es un motivo de orgullo y un honor para mí. Vivir esta celebración en Tamajón es un regalo: el aire huele a enebro y a jara, en esta tierra preciosa de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Os deseo que disfrutéis no solo de las fiestas, sino de todo el año en este pueblo tan especial», dijo. Y concluyó con un deseo compartido: «Que Tamajón siga latiendo con un corazón fuerte, lleno de vida y de futuro. ¡Que empiece la fiesta! ¡Viva Tamajón, viva la Virgen de los Enebrales y viva España!».

Tras el pregón, las peñas y vecinos realizaron la tradicional ofrenda floral a la Virgen, y quienes lo desearon pasaron a besar el manto de «La Serrana», mientras sonaban la salve y el himno de la Virgen de los Enebrales. Acompañando a los agalloneros, además de Núñez, estuvieron los diputados regionales Nacho Redondo e Itziar Asenjo y el diputado provincial Alberto Cortés.

Con las palabras del pregonero concluyó un acto solemne y festivo, antesala de un intenso fin de semana en el que la tradición, la música, las actividades para todas las edades y, sobre todo, los homenajes a la Virgen de los Enebrales volverán a ser protagonistas, manteniendo vivo el espíritu de un pueblo que se reconoce en su historia y en su fe compartida.