'Ovejas bomberas' en riesgo: Castilla-La Mancha defiende el pastoreo como clave contra incendios ante la nueva PAC

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado este viernes su preocupación por la propuesta de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que plantea la desaparición del segundo pilar, lo que supondría «cargarse las ayudas al sector ganadero para el pastoreo en las zonas forestales o la limpieza en las zonas forestales».

Desde Arcas (Cuenca), Martínez Guijarro ha advertido de que esta medida conllevaría la desaparición de todos los programas de limpieza de montes y de la financiación de los programas agroambientales que apoyan a los ganaderos que realizan estas labores en la región.

«Esa dirección de la UE es la opuesta a la que necesitamos los países del arco mediterráneo, que estamos viviendo cada vez más olas de incendios», ha asegurado, defendiendo que lo que hace falta es «todo lo contrario: establecer mecanismos de relación todavía mayor entre el sector agrícola y forestal para generar sinergias que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la gestión forestal en España».

Como ejemplo de este tipo de programas, el vicepresidente autonómico ha citado la convocatoria de ayudas para el fomento del pastoreo en la prevención de incendios forestales, conocida como la de las «ovejas bomberas». Ha avanzado que antes de que termine septiembre se resolverá la convocatoria, que beneficiará a 67 explotaciones y permitirá limpiar 3.000 hectáreas de monte en Castilla-La Mancha.

Martínez Guijarro ha garantizado que el Ejecutivo regional «va a pelear para que esta nueva PAC gire de manera radical y podamos mantener este tipo de programas que son imprescindibles para el sector».

Aranceles de China al porcino

El vicepresidente también se ha referido al anuncio de China, que impondrá aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo de la Unión Europea. Martínez Guijarro ha lamentado la escalada arancelaria internacional, que «no beneficia a nadie», y ha señalado que solo servirá para «meter más dificultades a la ganadería, y en concreto al porcino en la región».

«¿Qué culpa tiene el sector del porcino en Europa de todo el lío arancelario a nivel internacional?», se ha preguntado. En el caso de Castilla-La Mancha, ha recordado que se exportan a China más de 127.000 toneladas de porcino, lo que convierte al país asiático en el principal destino de estas ventas.