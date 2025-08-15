La ola de calor no cede en Castilla-La Mancha: aviso naranja para este viernes en todas las provincias menos Albacete La Aemet alerta de temperaturas de hasta 40ºC en varias comarcas de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Salvacañete registra una de las noches más frescas del verano en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes 15 de agosto bajo aviso naranja por altas temperaturas a todas las provincias de Castilla-La Mancha, excepto Albacete, donde el umbral es amarillo debido a que las máximas previstas no alcanzarán los valores más extremos de la región.

El aviso naranja afecta en Ciudad Real al Valle del Guadiana, zonas donde se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados. En Cuenca, la alerta se centra en La Alcarria y la Sierra conquense, con valores previstos de 39 grados, mientras que en Guadalajara la misma situación se repite en la Alcarria de Guadalajara. En la provincia de Toledo, la Sierra de San Vicente afrontará una jornada sofocante con máximas de 39 grados y el Valle del Tajo podría alcanzar los 40 grados.

Albacete, por su parte, queda en aviso amarillo, un nivel inferior que indica riesgo por calor pero sin alcanzar los umbrales del naranja. Las previsiones sitúan las máximas entre los 36 y los 38 grados según la comarca. En este grupo se encuentran La Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura, Hellín y Almansa, Los Montes del norte y Anchuras en Ciudad Real, así como La Mancha tanto de Ciudad Real como de Albacete. También se mantienen en nivel amarillo otras zonas de Castilla-La Mancha, como las sierras de Alcudia y Madrona, La Mancha conquense, la Serranía de Guadalajara, los páramos de Molina, Los Montes de Toledo y La Mancha toledana, con valores de entre 34 y 38 grados.

Las temperaturas registradas ayer confirman la intensidad de la ola de calor. La estación de Almadén, en Ciudad Real, marcó 42 grados en la tarde, seguida de Oropesa, en Toledo, con 41,3, y Talavera de la Reina, también en Toledo, con 41. Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, llegó a 40,6 y la capital toledana alcanzó los 40,4 grados.

En contraste con el calor extremo diurno, Salvacañete, en la provincia de Cuenca, volvió a convertirse en uno de los enclaves más frescos del país durante la noche, con una mínima de 11,1 grados. Este registro la sitúa entre las localidades con noches más suaves del verano en toda España, ofreciendo un respiro que contrasta con las temperaturas abrasadoras que soporta gran parte de la región durante el día.