Las obras de refuerzo de la CM-2109 entre Arguisuelas y Cardenete comenzarán la próxima semana

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado este miércoles que las obras de refuerzo del firme en la carretera CM-2109 entre Arguisuelas y Cardenete (Cuenca) comenzarán la próxima semana con un presupuesto superior a los 900.000 euros.

Se trata, ha dicho, de «una comunicación importante para acceder a Mira desde Cuenca capital», y ha recordado que este proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el presidente Emiliano García-Page tras la DANA que afectó a la comarca en octubre de 2024.

Martínez Guijarro ha realizado este anuncio durante la inauguración de las obras de rehabilitación de la CM-3009 entre Saelices y Almonacid del Marquesado, donde la Junta ha invertido 1,6 millones de euros para mejorar el firme, eliminar siete curvas cerradas y reforzar la señalización y balizamiento. La actuación mejora la seguridad y la comodidad para los más de 200 vehículos que circulan a diario por esta vía, una cuarta parte de ellos pesados.

2.150 kilómetros de carreteras mejoradas desde 2015

El vicepresidente ha subrayado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autonómico desde 2015 en la mejora de las carreteras de titularidad regional, con más de 2.150 kilómetros rehabilitados en la última década y una inversión cercana a los 300 millones de euros. Más de la mitad de estas actuaciones se han desarrollado en zonas despobladas, lo que, según ha remarcado, es «clave para revertir el fenómeno de la despoblación».

«La mejora de las infraestructuras facilita el acceso y los servicios de carácter comarcal tanto públicos, como el sanitario y educativo, pero también comerciales», ha insistido.

Martínez Guijarro ha destacado además el estado muy avanzado de dos proyectos declarados de emergencia: la variante de Beteta y la reconstrucción del puente de Landete, en la CM-215, derruido por la DANA del 29 de octubre de 2024.

En el caso del puente de Landete, ha precisado que en la primera semana de octubre se lanzarán las vías del tablero y se prevé que las obras, con una inversión de 2,6 millones de euros, puedan finalizar antes de que concluya el año.