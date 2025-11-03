El obispo de Ciudad Real pide «sacar el aborto del debate ideológico» y reclama políticas públicas de apoyo a las mujeres embarazadas

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, ha abogado este lunes por «sacar el aborto del debate ideológico» y abordarlo «con más serenidad, desde el punto de vista de la ética, la sociología o la medicina». El prelado, que tomó posesión el pasado ... 27 de septiembre tras la jubilación de su antecesor, ha lanzado este mensaje durante el primer encuentro de los 'Desayunos Lanza.

Durante su intervención, Martínez Varea ha recordado que «el magisterio de la Iglesia está claro» y se basa en la defensa de la vida como derecho fundamental. «La vida es un derecho muy básico sobre el cual se montan todos los demás. Si no hay vida, no sirve hablar del resto de los derechos», ha afirmado.

En esta línea, ha insistido en que la Iglesia considera al ser humano por nacer como «una persona vulnerable»que debe ser respetada y protegida. El obispo ha defendido que la contribución de la Iglesia al debate social debe orientarse hacia la búsqueda de un entendimiento «más racional y menos ideologizado, en el que se escuchen las distintas sensibilidades con serenidad».

Además, ha subrayado la importancia de promover políticas públicas que favorezcan y acompañen a las mujeres embarazadas, con el fin de ofrecer alternativas reales y apoyo integral a quienes atraviesan situaciones difíciles. «Desde la Iglesia intentamos contribuir a ello, para que haya una defensa de la madre que ha quedado embarazada. Políticas que puedan favorecer que su decisión sea seguir adelante y no interrumpir el embarazo», ha indicado Martínez Varea, reivindicando también la necesidad de «apoyar a las mujeres en todo momento».

El contexto de sus declaraciones coincide con el reciente debate sobre la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, tras la iniciativa del Ministerio de Sanidad de elaborar un protocolo común y crear un registro nacional de objetores.

«Rebrote católico» entre los jóvenes

Durante el desayuno informativo, Martínez Varea ha abordado también la relación de los jóvenes con la fe, a raíz del impacto cultural de la película 'Los Domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y la nueva canción de Rosalía, 'Berghain'.

Aunque ha reconocido que no ha escuchado el tema -«solo escucho la radio cuando voy en coche, y siempre pongo la COPE o Radio María», ha dicho-, ha admitido que el fenómeno cultural generado en torno a estas obras le ha despertado interés. «A raíz de este movimiento investigué un poco», ha comentado, señalando que estamos asistiendo a un fenómeno «que veremos cómo cuaja, pero hay cierto giro y rebrote católico».

Según el obispo, cada vez más jóvenes se acercan a la fe por la necesidad de encontrar una dimensión espiritual en una sociedad materialista y por la búsqueda de comunidad frente al aislamiento digital. «Se ha insistido tanto en que somos materia, en que todo se termina y en que somos reacciones químicas, pero la persona tiene una parte espiritual. Somos algo más que materia», ha explicado.

En este sentido, ha advertido que «las redes sociales no crean comunidad» y ha defendido que la Iglesia «ofrece un espacio donde poder hablar, verse y compartir». «Las redes sí que sirven, pero no satisfacen las necesidades de la persona», ha añadido.

Martínez Varea ha destacado también el buen momento vocacional del Seminario Diocesano de Ciudad Real, con siete nuevos ingresos este curso y un total de 19 seminaristas. «Es una cifra buenísima y ojalá mantengamos esa cifra. Si cada año entraran entre cinco y siete, seríamos un seminario ideal para España», ha señalado.

El obispo, que reside en el propio seminario, ha descrito el ambiente como «lleno de vida» y ha subrayado la importancia de impulsar la pastoral vocacional y el papel de la familia en el acompañamiento a los jóvenes.

Quirón restaurará el convento de los Dominicos en Almagro

En otro momento del desayuno, Martínez Varea ha avanzado que el Convento de la Asunción de Almagro, conocido popularmente como el de los Dominicos, será restaurado gracias a un acuerdo con el presidente del Grupo Quirón, Víctor Madera, mediante una cesión de uso de 75 años para su rehabilitación integral y la de la hospedería anexa.

«Es una cesión de uso durante 75 años, con el fin de que haga una reparación global tanto del convento como de la hospedería que lleva consigo. Además, lleva una formación universitaria aparejada, que dará más vida a la localidad», ha explicado el prelado, que ha valorado el proyecto como «una oportunidad para revitalizar Almagro y recuperar un edificio histórico de gran valor patrimonial».

El obispo ha precisado que el acuerdo incluye el compromiso de que en el recinto «no se desarrollen actividades que contradigan la moral de la Iglesia» y ha avanzado que el proyecto «costará muchos millones de euros» y contemplará la implantación de una empresa de formación sanitaria que aportará actividad académica y empleo a la localidad.

Para concluir, Martínez Varea ha recordado que procede de una familia sencilla y trabajadora de Autol (La Rioja) y que debe su vocación a los sacerdotes de su pueblo, «muy integrados y comprometidos con la pastoral vocacional».

De su etapa anterior como obispo de Osma-Soria durante ocho años, ha destacado «la cercanía de la gente, muy trabajadora, en una provincia muy despoblada con apenas 90.000 habitantes».

Respecto a su llegada a Ciudad Real, ha valorado «la riqueza pastoral y el dinamismo» que se ha encontrado. «Me he encontrado un presbiterio bastante amplio, con sacerdotes jóvenes, y una pastoral que se realiza bastante bien. Me ha sorprendido el tamaño de las parroquias de aquí, que son muy grandes, ya que en Soria son muy pequeñas. Me he encontrado una diócesis viva», ha concluido.