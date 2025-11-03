Suscribete a
ABC Premium

religión

El obispo de Ciudad Real pide «sacar el aborto del debate ideológico» y reclama políticas públicas de apoyo a las mujeres embarazadas

Abilio Martínez Varea aboga por abordar la interrupción del embarazo desde la ética, la sociología y la medicina, defiende la protección del «ser humano por nacer» y destaca un «rebrote católico» entre los jóvenes

Abilio Martínez Varea toma posesión como nuevo obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Abilio Martínez Varea, durante el desayuno organizado por el diario Lanza
Abilio Martínez Varea, durante el desayuno organizado por el diario Lanza

ABC

Toledo

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, ha abogado este lunes por «sacar el aborto del debate ideológico» y abordarlo «con más serenidad, desde el punto de vista de la ética, la sociología o la medicina». El prelado, que tomó posesión el pasado ... 27 de septiembre tras la jubilación de su antecesor, ha lanzado este mensaje durante el primer encuentro de los 'Desayunos Lanza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app