Núñez reclama la eliminación del «injusto» canon del agua y acusa a Page de «asfixiar» a familias y empresas con su política fiscal

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado la eliminación del «injusto e innecesario» canon del agua que, según ha afirmado, el Gobierno de Emiliano García-Page «impone a familias y empresas castellanomanchegas», generando una presión fiscal «asfixiante» ... sobre la economía regional.

Durante una visita a la empresa Iris Color, referente en el sector de las pinturas industriales ubicada en la localidad albaceteña de La Roda, Núñez ha insistido en que este tributo «no tiene sentido» y constituye «un obstáculo para el crecimiento empresarial y la creación de empleo». «Quiero poner el foco en la importancia de apoyar al sector empresarial de Castilla-La Mancha porque el 94% son empresas familiares. Cualquier gobierno responsable debería proteger al pequeño empresario. Cuanto más crezca la industria, más capacidad tendrá de generar empleo y de asentar población en nuestro territorio», ha defendido.

El líder de los populares ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener «un auténtico infierno fiscal» en la región y ha advertido de que «una de las mejores formas de apoyar a la pequeña y mediana empresa es con una baja fiscalidad». En este sentido, ha insistido en la necesidad de «iniciar de una vez la senda de bajada de impuestos» y situar a Castilla-La Mancha «en la senda de la competitividad».

Núñez ha recordado que su grupo parlamentario volvió a pedir en el pleno de las Cortes regionales la derogación del canon del agua, «un impuesto que Page se ha sacado de la manga y que obliga a los ayuntamientos a recaudarlo para la Junta como meros recaudadores, evitando así el desgaste político». Según ha señalado, el nuevo tributo supondrá «una recaudación cercana a los 100 millones de euros que saldrán directamente del bolsillo de los castellanomanchegos».

«Independientemente de quién tenga el desgaste político, lo que hay es un desgaste económico para las familias y para las empresas. Cuando una familia paga más impuestos tiene menos capacidad de consumo, y una empresa menos capacidad de inversión», ha manifestado el líder del PP, que subrayaba que el PSOE «prefiere seguir exprimiendo el bolsillo de la gente antes que aliviar su carga fiscal».

Plan integral de alivio fiscal

El dirigente popular ha reiterado su propuesta de un plan integral de alivio fiscal, que incluya la deflactación del IRPF autonómico, la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones y la reducción de los tributos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, medidas que, a su juicio, «fortalecerían el tejido productivo regional y permitirían a las familias llegar mejor a final de mes».

«Mientras Page y el PSOE están preocupados por sus sillones y por lo que diga Sánchez, el Partido Popular está en el interés general, en que la gente viva mejor, pague menos impuestos y tenga más oportunidades», ha zanjado Núñez, asegurando que el crecimiento de las empresas castellanomanchegas «es también el crecimiento de sus pueblos, de sus ciudades y de toda la región».