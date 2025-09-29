Núñez quiere que se investigue la gestión del incendio del Pico del Lobo y que «se depuren responsabilidades»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que, ante el incendio del Pico del Lobo, el PP va a trabajar «para que se sepa toda la verdad de lo que ha ocurrido, y para que nunca más una catástrofe de este tipo se gestione con tanta opacidad, descoordinación y abandono institucional».

Así, Núñez ha denunciado la «dejadez absoluta» del Gobierno de Emiliano García- Page en la gestión del incendio que lleva más de una semana activo en plena sierra de Guadalajara, reclamando que «se investigue la gestión del incendio y se depuren responsabilidades».

Así lo ha indicado durante una visita a la zona afectada, donde ha incidido en que «estamos ante uno de los incendios más graves que ha sufrido esta zona en los últimos años, y lo que nos encontramos es un gobierno más preocupado por ocultar lo que está pasando que por actuar con eficacia».

🔥⚠️ El Pico del Lobo está siendo arrasado por las llamas.



El Gobierno de Page ha fallado porque durante la última semana ha estado más preocupado de ocultarlo que de apagarlo.



Lo pagan los vecinos, que sacan adelante esta región.#PicoDelLobo #CLM #Incendios… pic.twitter.com/xjbTt6XRFr — Paco Núñez (@paconunez_) September 29, 2025

Núñez ha recordado que los vecinos, los profesionales y los propios alcaldes de la zona coinciden en señalar «la falta de liderazgo y de respuesta por parte del Ejecutivo regional». «Ni Page ni su consejera han estado a la altura en un momento crítico para la sierra de Guadalajara. Esta es una dejación de funciones intolerable», ha subrayado el presidente regional del PP, al tiempo que ha exigido que se investigue la gestión del incendio y se depuren responsabilidades«.

Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado su compromiso con los municipios afectados y con los equipos que están trabajando sobre el terreno. «Toda nuestra solidaridad con los vecinos que están sufriendo esta tragedia y nuestro reconocimiento a los profesionales que luchan sin descanso para controlar el fuego, ya que ellos sí están a la altura de Castilla-La Mancha».