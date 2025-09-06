Núñez pide a Page «sensibilidad, humanidad e inversión» en la lucha contra las enfermedades raras
El presidente del PP-CLM reclama al Gobierno regional que aproveche el incremento presupuestario para 2026, cifrado en 686 millones, para apoyar a las familias y reforzar la investigación e invertir en tecnología
Los excluidos de la ley ELA: «Sanidad solo se centra en los que van a morir»
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este sábado al Ejecutivo regional de Emiliano García-Page «sensibilidad, humanidad e inversión» en la lucha contra las enfermedades raras, así como un apoyo decidido a las familias que las sufren.
Núñez se ha pronunciado en la localidad albacetense de Almansa, donde ha asistido al partido benéfico a favor del niño Javi Martínez, afectado por una enfermedad rara. El encuentro, que ha enfrentado a un combinado de jugadores veteranos de la AFE, reunió a cerca de 5.000 personas en el Estadio Municipal Paco Simón para arropar a la familia del pequeño y contribuir a dar visibilidad a este problema.
El dirigente popular ha subrayado que «se necesita un compromiso claro por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para invertir más en investigación, en tecnología y en aquellos mecanismos que pueden permitir que se combata contra estas enfermedades raras, que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población pero que son una realidad a la que hay que dar respuesta».
Además, ha agradecido a los promotores y organizadores del evento solidario su implicación, destacando que «la sociedad almanseña y la castellanomanchega es una sociedad activa y solidaria».
En este contexto, Núñez ha recordado que el próximo año la Junta contará con 686 millones de euros más en el presupuesto autonómico y ha instado a García-Page a destinar parte de esos fondos a este ámbito. «Es un buen momento para que Page sea sensible, se humanice y esté al lado de las familias que sufren enfermedades raras», ha defendido.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete