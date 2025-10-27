Núñez: «Lo ocurrido en Talavera es un escándalo sanitario mayúsculo que Page ha querido ocultar»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado en declaraciones a ABC la «incapacidad absoluta de gestión» del Gobierno de Emiliano García-Page ante el retraso en las pruebas del cribado de cáncer de mama en Talavera de la ... Reina, un problema que, según ha recordado, «la Junta conoce desde el mes de mayo y no ha reaccionado hasta octubre». En su opinión, el Ejecutivo autonómico ha actuado «tarde y mal» en un asunto que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. «No puede ser que tengas un problema tan grave en mayo y tardes cinco meses en reaccionar», afirma.

El dirigente popular subraya que el consejero de Sanidad justificó la inacción alegando que «julio y agosto son meses de vacaciones», algo que Núñez considera inadmisible «cuando lo que está en juego es la vida de las mujeres».

«Una mujer que podía haber detectado un cáncer antes del verano se lo va a detectar en el entorno de la Navidad. Ha perdido cinco meses en el tratamiento del cáncer», advierte. Por ello Núñez considera que el Gobierno regional no solo ha demostrado una «gestión deficiente», sino una «preocupante falta de sensibilidad» ante una cuestión de salud pública.

««Una mujer que podía haber detectado un cáncer antes del verano se lo diagnosticarán en el entorno de la Navidad. Ha perdido 5 meses»» Paco Núñez Presidente del PP de Castilla-La Mancha

El líder del PP castellano-manchego sugiere además que la reacción de la Junta se produjo únicamente después de que él mismo se reuniera con el sindicato médico y abordara el problema. «Es mucha casualidad que la semana después de reunirme con ellos la Junta reaccione. Si no llegamos a reunirnos con el CESM, la Junta nunca hubiera reaccionado», señala, cuestionándose qué hizo el Gobierno regional durante los meses de junio, julio y agosto mientras el programa de detección precoz permanecía paralizado.

Noticia Relacionada Extrabajadores de la clínica de Talavera: «Citábamos a 60 mujeres al día con cinco minutos para cada mamografía» Javier Guayerbas La plantilla del centro que cerró en mayo de este año denuncian el limbo en el que quedó el cribado de cáncer de mama y contradicen a la Junta sobre las últimas citaciones

Núñez acusa también a Page de anteponer su imagen personal a la gestión sanitaria. «Le preocupa mucho más su imagen que la gestión de nuestra tierra. Le preocupa más lo que se publique de él en los medios que la sanidad», denuncia. En su opinión, su respuesta ha estado marcada por el «oscurantismo» y la voluntad de «opacar el problema». «Se han dedicado a esconderlo, a evitar que se hablara del tema y ahora a insultar y a mentir diciendo que lo que estamos diciendo no es verdad», lamenta.

El presidente del PP sostiene además que, por pura estadística, «muchas mujeres van a perder meses de tratar su enfermedad porque la Junta ha tardado cinco meses en reaccionar». A su juicio, esta situación constituye «un escándalo mayúsculo en la sanidad de Castilla-La Mancha».

«Page no ha estado al frente»

El líder de la oposición también reprocha al presidente de Castilla-La Mancha su ausencia durante la crisis. «Page no ha estado al frente. Esta semana se quedó en Cazalegas; no llegó ni a Talavera», criticó. Núñez defiende además al alcalde de la ciudad, al que «han insultado por pedir hablar con Page para saber qué está pasando». «El Gobierno, lejos de asumir la crisis, se dedica a insultar a quien quiere echar una mano», añade.

El líder del PP compara la gestión del Gobierno castellanomanchego con la del Ejecutivo andaluz, que afrontó una situación similar. «El Gobierno de Juanma Moreno ha tardado en reaccionar días; el de Page ha tardado cinco meses. Frente a una reacción en seis días, una reacción en cinco meses», subraya.

Según Núñez, la Junta de Andalucía «ha reconocido el problema, ha asumido responsabilidades, ha cesado a la consejera y ha puesto en marcha un procedimiento urgente para atender a todas las mujeres», mientras que «el Gobierno de Page no ha tomado una sola decisión».

«Lo barato sale caro»

En relación con el contrato de mamografías, Núñez critica que la Junta adjudicara el servicio a la clínica Centro Médico de Diagnóstico de Talavera, pese a las advertencias de los técnicos sobre una posible baja temeraria. «Lo barato sale caro, dice el refranero popular. No puede ser que todo el mundo haga mamografías a un precio y tú quieras adjudicar a una empresa que las hace a mitad. Ahí pasa algo», advierte. En su opinión, el Sescam «no puede autorizar una contratación a un precio tan bajo porque eso pone en duda la calidad de las pruebas y los informes».

El presidente del PP castellanomanchego va más allá y plantea una pregunta incómoda: «¿Por qué en Talavera de la Reina las mamografías tenían que ser de peor calidad que en otros lugares?». Con esta frase, Núñez sugiere que la Junta habría discriminado a las mujeres de la comarca al adjudicar un contrato 'low cost' que podría haber afectado a la fiabilidad de las pruebas. «Queremos transparencia y verdad, no por nosotros, sino por las mujeres talaveranas, que quieren saber qué es lo que ha pasado», subraya.

Por último, Núñez confirma que el PP regional espalda la petición de dimisión del consejero de Sanidad formulada por la dirección nacional del partido. «Vamos a llegar hasta el final. No nos vamos a quedar quietos mientras se intenta ocultar un escándalo sanitario que afecta a miles de mujeres», concluye.