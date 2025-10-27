Suscribete a
Núñez: «Lo ocurrido en Talavera es un escándalo sanitario mayúsculo que Page ha querido ocultar»

El presidente regional del PP denuncia una gestión «oscurantista» que ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres

La Junta evaluó a Quirón con cero puntos en Talavera y ahora hará las mamografías

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado en declaraciones a ABC la «incapacidad absoluta de gestión» del Gobierno de Emiliano García-Page ante el retraso en las pruebas del cribado de cáncer de mama en Talavera de la ... Reina, un problema que, según ha recordado, «la Junta conoce desde el mes de mayo y no ha reaccionado hasta octubre». En su opinión, el Ejecutivo autonómico ha actuado «tarde y mal» en un asunto que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. «No puede ser que tengas un problema tan grave en mayo y tardes cinco meses en reaccionar», afirma.

