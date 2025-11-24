Suscribete a
ABC Premium

Núñez: «No hay mayor atentado en la lucha contra la violencia de género en la democracia reciente que la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí'»

A preguntas de los medios después de que la FEMP no vaya a tener manifiesto conjunto por el 25N, el presidente del PP de Castilla-La Mancha recuerda «la vergüenza de sacar maltratadores y pederastas a la calle» por una ley «aprobada por el PSOE de Page»

Toledo se moviliza con 300 actos contra la violencia de género este 25N

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ABC

FRAN MALARA

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que «no hay mayor atentado en el periodo democrático reciente en materia de lucha contra la violencia de género, que aprobar la Ley del 'solo sí es sí', por la que violadores ... y pederastas salían a la calle».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app