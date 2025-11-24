Núñez: «No hay mayor atentado en la lucha contra la violencia de género en la democracia reciente que la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí'»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que «no hay mayor atentado en el periodo democrático reciente en materia de lucha contra la violencia de género, que aprobar la Ley del 'solo sí es sí', por la que violadores ... y pederastas salían a la calle».

Así lo ha dicho este lunes a preguntas de los medios de comunicación después de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no haya podido sacar un manifiesto conjunto por el 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, por la falta de consenso entre el PP y PSOE tras la polémica generada por el fallo de pulseras para maltratadores.

«La valoración que le puedo hacer es que yo le puedo asegurar que nunca un diputado del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que nunca mi número dos, si tiene responsabilidades en el Congreso de los Diputados, va a votar a favor de una ley que saca a violadores de la cárcel», ha afirmado el presidente del PP regional.

En este sentido, Núñez se ha preguntado qué tiene que celebrar mañana el PSOE cuando los diputados de Page en el Congreso, incluido su número dos, aprobaron la ley del «solo sí es sí» «por la que salían maltratadores y pederastas a la calle».

«Eso sí que es una vergüenza. Es una vergüenza que se aprueben leyes para sacar a maltratadores a la calle. La ley que saca a violadores y a pederastas a la calle. Es el mayor ataque que han sufrido las mujeres desde el punto de vista legislativo en nuestro país en los últimos años. Y conviene recordar que la aprobó el Partido Socialista y la aprobaron los diputados de Page», ha denunciado.

Sobre si acudirá al acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha el día 26 de noviembre en Molina de Aragón (Guadalajara) por el 25N, Núñez tan solo ha adelantado que el 25 estará en un acto institucional en Fuensalida (Toledo).