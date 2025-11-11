Suscribete a
Protestas frente a las Cortes Valencianas ante la comparecencia de Mazón en la comisión de la dana

Núñez define en el Congreso el nuevo Estatuto como la base para un «cambio político y social» en Castilla-La Mancha

El presidente del PP defiende en el Congreso que «Castilla-La Mancha no pide privilegios, pide igualdad; no reclama agravios, reclama oportunidades. No exige imposibles, pide justicia»

En materia de agua aseguró que la gestión del agua «debe servir para generar oportunidades y futuro, no para agravar desigualdades»

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que hoy llega al Congreso crea una Agencia Tributaria y abre la puerta a delegaciones ante la UE

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Paco Nuñéz, presidente del PP de Castilla-La Mancha, en la tribuna del Cogreso

F. Franco

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, defendió este martes en el Congreso de los Diputados que la reforma del Estatuto de Autonomía abre «una nueva etapa política y social» para la región. En una intervención cargada de simbolismo ... y tono institucional, Núñez aseguró que el nuevo texto no debe entenderse «como un fin en sí mismo, sino como la base sobre la que aspiramos a construir un cambio político y social que merece Castilla-La Mancha».

