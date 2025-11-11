Núñez define en el Congreso el nuevo Estatuto como la base para un «cambio político y social» en Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, defendió este martes en el Congreso de los Diputados que la reforma del Estatuto de Autonomía abre «una nueva etapa política y social» para la región. En una intervención cargada de simbolismo ... y tono institucional, Núñez aseguró que el nuevo texto no debe entenderse «como un fin en sí mismo, sino como la base sobre la que aspiramos a construir un cambio político y social que merece Castilla-La Mancha».

El líder popular presentó el debate sobre la actualización del Estatuto como una oportunidad para redefinir el rumbo de la comunidad tras casi cuatro décadas de autogobierno. «Durante cuatro décadas de autonomía, salvo en un periodo de cuatro años, ha estado gobernada por el Partido Socialista. Y pese a ello, o quizá por esa causa, nuestra región no ha sabido aprovechar todas las oportunidades a su alcance», sostuvo. Matizó, sin embargo, que su reflexión «no es un reproche, sino una llamada a reaccionar».

Núñez defendió que Castilla-La Mancha «es una tierra joven en lo institucional, pero veterana en lo histórico», y que la reforma ofrece la ocasión de «abrir una etapa ilusionante» desde la unidad y la lealtad. «Castilla-La Mancha nació a la autonomía en 1982 gracias a la Constitución del 78, que nos dio voz y libertad. Somos jóvenes en el marco autonómico, pero protagonistas esenciales de la historia de España. Venimos a reafirmar con orgullo nuestra lealtad a la patria común que somos todos: España», proclamó.

El dirigente popular subrayó que la comunidad «nunca ha utilizado la autonomía para dividir, sino para construir», y que el objetivo del nuevo Estatuto es consolidar la igualdad y el progreso dentro del marco constitucional. «Castilla-La Mancha no pide privilegios, pide igualdad. No reclama agravios, reclama oportunidades. No exige imposibles, pide justicia», afirmó ante el pleno.

Núñez estructuró su discurso en torno a cinco ejes: la mejora de los servicios públicos, el impulso al empleo y la economía, la igualdad territorial y una financiación justa, el diálogo permanente con los ciudadanos y el compromiso «profundo y sentido» con el campo y el mundo rural. «Son los pilares sobre los que queremos levantar la Castilla-La Mancha del futuro, basada en el progreso, el diálogo y la igualdad», dijo.

Entre los temas de mayor carga política, el presidente del PP regional dedicó un bloque a la defensa del agua, a la que definió como «instrumento de desarrollo y riqueza» para el conjunto de los castellano-manchegos. «Hablar de agua en Castilla-La Mancha es hablar de solidaridad, sí, pero también de sequía, de escasez, de agravio y de necesidad», recalcó. Núñez afirmó que la región «merece un trato justo en el reparto de recursos hídricos» y que la gestión del agua «debe servir para generar oportunidades y futuro, no para agravar desigualdades».

El dirigente popular cerró su intervención con un mensaje de optimismo y determinación. «Castilla-La Mancha tiene futuro y lo vamos a construir juntos, desde la pluralidad, el respeto y la convicción de que el cambio político ya es imparable», aseguró, antes de concluir con una apelación al espíritu de renovación que quiere proyectar su partido: «Un nuevo Estatuto para un nuevo tiempo. El tiempo de creer en Castilla-La Mancha, de alzar la voz y escribir nuestro futuro con lealtad y determinación.»