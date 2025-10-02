Núñez compara la gestión del incendio del Pico del Lobo con el de Riba de Saelices y pide que Page comparezca en las Cortes

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este jueves la comparecencia urgente de Emiliano García-Page en el pleno de las Cortes regionales para dar cuenta de la «nefasta» gestión del incendio del Pico del Lobo, que ... ha arrasado más de 3.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara.

En una rueda de prensa celebrada en la sede provincial del PP de Guadalajara, Núñez ha felicitado a los equipos de extinción, tanto de la región como de la UME y de la Comunidad de Madrid, «por la labor titánica realizada, a pesar de la falta de medios, de recursos humanos y de planificación».

El líder de los populares castellano-manchegos ha censurado de nuevo que el Gobierno de Page «ha estado más preocupado de opacar el incendio que de apagarlo». Núñez ha recordado que ya en 2005, cuando se produjo el grave incendio en Riba de Saelices, Page formaba parte del Ejecutivo autonómico como vicepresidente, y ha subrayado que «entonces, y ahora, la respuesta socialista ha sido deficiente y negligente».

Noticia Relacionada CCOO: «El incendio del Pico del Lobo es consecuencia exclusivamente de los recortes» ABC El sindicato expone la falta de medios por parte de la Junta de Castilla-La Mancha para atajar el fuego, pidiendo la dimisión de la consejera Mercedes Gómez y del viceconsejero José Almodóvar

Asimismo, ha criticado la falta de información y transparencia por parte del Gobierno regional, comparando la actitud de Page con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «que nos ha mantenido informados en todo momento de la evolución del incendio, algo que no ha hecho la Junta de Comunidades».

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha incidido en que «los sindicatos, los profesionales y los propios agentes implicados en la extinción han denunciado públicamente la mala gestión política del PSOE», acusando al Ejecutivo autonómico de «haber llegado tarde y no haber tomado decisiones cruciales en los primeros momentos».

Por todo ello, los populares han registrado oficialmente la solicitud de comparecencia de Page en el Parlamento regional, con el objetivo de que explique «cómo, cuándo y por qué se tomaron, o no se tomaron, determinadas decisiones que han marcado la gestión de este incendio».

«El presidente debería haber dado el paso de motu proprio y liderar la explicación de lo sucedido, porque la transparencia es un mandato democrático, ya que, si no lo hace, demuestra que asume como propias todas las decisiones de su consejera, a la que ni ha cesado ni ha reprochado públicamente su gestión», ha incidido Núñez.

Finalmente, ha recordado la ausencia de Page en el debate parlamentario sobre la gestión de la dana de 2023, instándole a «rectificar» y a comparecer en esta ocasión, ya que «los vecinos de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha merecen conocer la verdad».