Núñez compara la gestión del incendio del Pico del Lobo con el de Riba de Saelices y pide que Page comparezca en las Cortes

El presidente del PP de Castilla-La Mancha denuncia una «nefasta gestión política» y lamenta que el jefe del Ejecutivo castellanomanchego «no haya dado el paso para liderar la explicación de lo sucedido, porque la transparencia es un mandato democrático»

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha
F.F.

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este jueves la comparecencia urgente de Emiliano García-Page en el pleno de las Cortes regionales para dar cuenta de la «nefasta» gestión del incendio del Pico del Lobo, que ... ha arrasado más de 3.000 hectáreas en la provincia de Guadalajara.

