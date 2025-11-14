Núñez cierra la puerta a un Congreso del PP de Cuenca en septiembre: «No toca en un contexto preelectoral»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su plena confianza en el «nuevo impulso» que José Martín-Buro aportará al PP de Cuenca tras asumir la dirección del partido al frente de la gestora que encabeza desde ... esta semana. Núñez está convencido de que el equipo de Martín-Buro «va a estar listo para contribuir desde Cuenca» a que el PP gane los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, así como a recuperar la Diputación provincial y el Ayuntamiento de la capital.

En una entrevista con Europa Press, Núñez ha explicado que el PP conquense «necesitaba un impulso» después de casi trece años de mandato de Benjamín Prieto, a quien ha calificado como «un gran presidente», recordando que ha sido él mismo quien decidió «dar un paso al lado» para facilitar ese cambio de rumbo. Su salida, sostiene, permitirá «favorecer la llegada de otro grupo de gente con otras estrategias».

El líder regional sostiene que la constitución de una gestora no es una excepción en el PP y que actualmente funciona del mismo modo en otras tres provincias españolas. El objetivo, ha recalcado, es garantizar estabilidad y dirigir la transición hacia una nueva etapa.

«Un congreso no toca en un contexto preelectoral»

Aunque Génova ha trasladado a la dirección autonómica su intención de convocar un Congreso Extraordinario en el próximo semestre, Núñez se muestra partidario de esperar. A su juicio, «no toca» celebrar una cita congresual en un momento marcado por el calendario preelectoral.

Pese a ello, ha dejado claro que, llegado el momento, «cualquier afiliado puede ser candidato, como no puede ser de otra manera», subrayando que «la democracia interna en el PP funciona».

Núñez también ha tenido palabras de agradecimiento para Benjamín Prieto, resaltando que sigue siendo «respetado por todos los afiliados» y continúa siendo un activo relevante para el partido. Ha recordado que Prieto mantiene su papel como senador y que «sigue trabajando por Cuenca».

Además, ha destacado que el expresidente del PP conquense asume ahora responsabilidades nacionales como encargado de la coordinación política de pequeños municipios, una labor que -ha señalado- permitirá «unir pueblos para tener un modelo de pequeños municipios fuertes».

En este punto, ha recordado cómo otros expresidentes provinciales del partido prosperaron tras dejar voluntariamente la dirección orgánica en sus territorios, citando los casos de Ana Guarinos en Guadalajara, José Julián Gregorio en Toledo y Francisco Cañizares en Ciudad Real.

Sobre José Martín-Buro, el nuevo responsable de la gestora, Núñez ha elogiado su trabajo como diputado regional en el área de Bienestar Social. Ha destacado que «trabaja con profesionalidad, eficacia e inteligencia, tres cualidades combinadas con trabajo», y lo ha definido como «un gran afiliado, un buen trabajador, que hace buena función donde lo pongas».