Partido popular

Núñez alerta de que Castilla-La Mancha envejece más rápido que la media nacional y pide reforzar los servicios básicos en el mundo rural

El presidente regional del PP recuerda que en Castilla-La Mancha viven 404.000 personas mayores de 65 años, el 70% mujeres. Uno de cada cuatro mayores viven además solos

Feijóo propone garantizar por ley la revalorización de las pensiones en 2026 aunque no haya presupuestos

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha intervenido en el Congreso de la European Senior's Union celebrado en Ciudad Real
ABC

Ciudad Real

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el papel central de las personas mayores y del mundo rural en el futuro de la región y de Europa, subrayando que Castilla-La Mancha «envejece más rápido que la media ... nacional», con un índice de envejecimiento que creció un 4,4% el pasado año. Así lo señaló durante su intervención en el Congreso de la European Senior's Union celebrado en Ciudad Real, un acto organizado por la presidenta de Afammer y vicepresidenta de ESU del PP Europeo, Carmen Quintanilla, a quien agradeció «su trabajo incansable en defensa de las mujeres del mundo rural, de las personas mayores y de los valores de la región».

