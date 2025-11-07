Núñez alerta de que Castilla-La Mancha envejece más rápido que la media nacional y pide reforzar los servicios básicos en el mundo rural

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado el papel central de las personas mayores y del mundo rural en el futuro de la región y de Europa, subrayando que Castilla-La Mancha «envejece más rápido que la media ... nacional», con un índice de envejecimiento que creció un 4,4% el pasado año. Así lo señaló durante su intervención en el Congreso de la European Senior's Union celebrado en Ciudad Real, un acto organizado por la presidenta de Afammer y vicepresidenta de ESU del PP Europeo, Carmen Quintanilla, a quien agradeció «su trabajo incansable en defensa de las mujeres del mundo rural, de las personas mayores y de los valores de la región».

Núñez recordó que «hoy hay más de 404.000 personas mayores de 65 años en la región, un 25% de las cuales viven en soledad, y el 70% son mujeres, muchas de ellas en el mundo rural». Por ello destacó que «los mayores son la memoria viva de Castilla-La Mancha, pero también su presente activo», y defendió que «merecen vivir donde siempre han vivido, con dignidad, atención y servicios».

En su intervención, el líder del PP castellanomanchego incidió en la necesidad de reforzar los servicios básicos en zonas rurales, mencionando expresamente la sanidad, el transporte, la conectividad digital y la presencia de la Administración. Aseguró que «el envejecimiento rural no es un problema, sino una oportunidad», y reclamó impulsar programas públicos contra la soledad no deseada, fomentando el acompañamiento, el voluntariado y la colaboración intergeneracional.

«La nueva PAC es profundamente injusta con la región»

Núñez dedicó parte de su discurso a la defensa del campo y de la Política Agraria Común, tras los contactos mantenidos esta semana en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. Alertó de que el borrador PAC es «profundamente injusto para Castilla-La Mancha, por lo que no podemos aceptar recortes ni renunciar a un solo euro destinado a nuestro campo», advirtiendo de que «una PAC debilitada pone en riesgo la vida en nuestros pueblos y la calidad de vida de los mayores».

En ese sentido, remarcó que «defender una PAC justa es defender la vida en nuestros pueblos, y defender la vida en nuestros pueblos es defender la vida de nuestros mayores». Núñez aseguró que mantendrá su reivindicación en todas las instituciones: «Levantaré la voz siempre, aquí, en Madrid o en Bruselas, para defender nuestra tierra y a nuestra gente, ya que construir una Castilla-La Mancha viva, un campo fuerte, unos pueblos habitados y unos mayores protagonistas de su tiempo es mi reto como alternativa al Gobierno y lo será mañana como presidente de Castilla-La Mancha».

Finalmente, felicitó a la European Senior's Union por «su labor en la defensa de los mayores en Europa y por situar su valor como una prioridad política», reiterando que «la experiencia, la solidaridad y el trabajo de los mayores son el verdadero motor de una Europa más justa y más humana».