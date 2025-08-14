El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha reunido con el alcalde de Hellín, Manuel Serena

Núñez advierte a Page que los presupuestos de 2026 son los últimos que gestionará en su totalidad: «Los 2027 lo haré yo» El presidente del PP de Castilla-La Mancha exige al Gobierno regional que el año que viene incluya en ellos las promesas incumplidas con Hellín. Reclama inversiones para la carretera Cancarix-Agramón, un centro de formación agroalimentario y un servicio de Hemodiálisis en el hospital comarcal

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el Presupuestos regional de 2026, en cuyo borrador trabaja ya la administración autonómica ya trabaja, «será el último que vaya a ejecutar en su totalidad el Gobierno de Page«. «Los siguientes, los del año 2027, los voy a ejecutar yo», sentenciaba.

Así lo ha manifestado en Hellín, donde, tras reunirse con el alcalde, Manuel Serena, ha recalcado que «se trata del último Presupuesto hábil en el que Page puede cumplir sus promesas«. »Todo lo que no tenga una cantidad económica asignada y una voluntad política clara durante el año 2026 y no aparezca en el borrador de Presupuestos, ya no va a formar parte de la acción política de Page, que estará ante su último año de gestión», señalaba el líder de la oposición.

Núñez ha recordado que Hellín tiene una serie de necesidades que han sido comprometidas por el gobierno de Page y que todavía no se han materializado. «Nosotros vamos a trabajar para que los compromisos adquiridos por el Partido Socialista con Hellín se cumplan», afirmaba.

En este sentido, ha reclamado que se recoja en los presupuestos regionales «la conexión por carretera entre pedanías de Cancarix yAgramón para mejorar la circulación en zonas de gran actividad y riqueza agroalimentaria; la implantación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Comarcal de Hellín, tal y como se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos PP y PSOE hace un año; y el compromiso de Page para implantar un centro de formación en el sector industrial».

«competencia directa»

Por su parte, Manuel Serena ha agradecido la visita de Núñez «en un momento en que se están gestando los Presupuestos regionales», lo que ha permitido repasar junto al líder popular «las necesidades de Hellín que son competencia directa de la Junta de Comunidades».

El alcalde ha recordado que «todas estas necesidades ya han sido comprometidas verbalmente por el presidente de Castilla-La Mancha en años anteriores» y ha pedido que «se plasmen en el próximo borrador de Presupuestos de la Junta».

Serena ha incidido en la necesidad de «mejorar las comunicaciones y darle un plus de calidad a la formación y empleabilidad en la industria agroalimentaria, así como de un servicio de Hemodiálisis en el Hospital que ayudará notablemente a los pacientes no sólo de Campos de Hellín, sino también de la comarca de la Sierra del Segura».