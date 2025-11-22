Núñez acusa a Page de anteponer al PSOE frente a Castilla-La Mancha y de considerar «enemigos» a los alcaldes del PP

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Emiliano García-Page «siempre preferirá» al PSOE frente a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha lamentado que, para el líder de los socialistas en la comunidad, los alcaldes ... del PP «sean el enemigo». Asimismo, ha lamentado que Page sea «un presidente de cartón piedra», valiente ante los medios pero «acobardado» ante Pedro Sánchez, ya que «apoya todas sus decisiones».

Estas declaraciones las ha realizado durante la clausura del Congreso Local del PP de Puertollano, en el que ha sido proclamado presidente Miguel Ángel Ruiz, alcalde de la localidad. En el acto han participado también el presidente de la Diputación de Ciudad Real y del PP provincial, Miguel Ángel Valverde, y la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Núñez ha señalado que el PSOE ha convertido términos como «bulos» en «herramientas para desacreditar cualquier crítica legítima», denunciando que el socialismo castellanomanchego «dice no ser sanchista mientras vota sistemáticamente a favor de todas las decisiones de Pedro Sánchez, incluso cuando implican avalar casos de corrupción». Además, ha recordado que la delegación regional socialista apoyó en su Congreso Federal la continuidad de Sánchez y la elección de responsables orgánicos «sobre los que ya pesaban informaciones de presuntas prácticas irregulares».

Por ello, ha subrayado que cuando Page presume de ser crítico con su partido o habla de la corrupción, es necesario preguntarse «cuál es su listón». «¿El de votar a favor de lo que ha perjudicado a esta tierra?», se preguntado de forma retórica Paco Núñez.

«Más pobreza y más impuestos»

El presidente regional del PP ha lamentado que Castilla-La Mancha sea «la región con mayor tasa de pobreza y exclusión social», con «una sanidad pública abandonada» por el Ejecutivo de Page y una comunidad que «lidera el esfuerzo fiscal en España, sufre la inflación más alta, mantiene salarios bajos y ha perdido autónomos durante cuatro años consecutivos».

También ha advertido de que «Page jamás ayudará a un alcalde del PP», insistiendo en que «su prioridad siempre será su partido, incluso cuando perjudica a los castellanomanchegos». Frente a ello, ha defendido que él «siempre pondrá por delante» a su tierra antes que a su partido, porque «Castilla-La Mancha es lo primero, hoy y siempre».

Núñez ha reprochado también al presidente de Castilla-La Mancha que siga «dando la espalda a Puertollano», recordando que su alcalde, Miguel Ángel Ruiz, lleva meses reclamando una solución para las obras del paseo de San Gregorio mientras la Junta «promete, miente y no actúa». Ha señalado que el alcalde ha trabajado «sin descanso» por este proyecto, sin obtener respuesta del Gobierno regional.

De igual modo, ha enumerado varias inversiones reclamadas por el PP que, según ha afirmado, han sido ignoradas por la Junta. Entre ellas, la ampliación del suelo industrial, el nuevo Conservatorio Pablo Sorozábal, la Escuela Oficial de Idiomas y el Centro Regional de Fotografía, proyectos cuya paralización «perjudica directamente a los vecinos de Puertollano».

Por último, Núñez ha felicitado al nuevo presidente local del partido y a su equipo por «asumir con ilusión y compromiso la responsabilidad de liderar el proyecto del partido en una ciudad clave para el futuro de la provincia y de Castilla-La Mancha». Ha destacado que este Congreso Local «sirve para respaldar a quienes, desde la organización local, trabajarán para que la gestión del Gobierno municipal sea conocida y valorada, más allá de las mentiras y manipulaciones que se lanzan desde el socialismo».