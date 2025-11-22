Suscribete a
partido popular

Núñez acusa a Page de anteponer al PSOE frente a Castilla-La Mancha y de considerar «enemigos» a los alcaldes del PP

congreso local del pp de puertollano

El líder del PP castellanomanchego considera que la región tiene un «presidente de cartón piedra», se pregunta «cuál es su listón» en materia de corrupción y le reprocha el abandono de Puertollano y el bloqueo a inversiones clave

El PP presentará enmiendas parciales a los presupuestos de Castilla-La Mancha: «Cada enmienda es una promesa incumplida de Page»

Carmen Fúnez, Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde han asistido al Congreso Local del PP de Puertollano que ha elegido presidente a Miguel Ángel Ruiz
F.F.

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Emiliano García-Page «siempre preferirá» al PSOE frente a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha lamentado que, para el líder de los socialistas en la comunidad, los alcaldes ... del PP «sean el enemigo». Asimismo, ha lamentado que Page sea «un presidente de cartón piedra», valiente ante los medios pero «acobardado» ante Pedro Sánchez, ya que «apoya todas sus decisiones».

