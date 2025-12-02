Suscribete a
El número de parados en noviembre se sitúa en 117.792 desempleados, la cifra más baja desde 2007 en Castilla-La Mancha

El paro bajó en todas las provincias salvo en Cuenca que subió en 243 personas. El sector Servicios es el que acumula mayor tasa de desempleo

La región espera el mejor dato de empleo en un mes de noviembre en 18 años

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo descendió en 349 personas en agosto en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,30%) hasta los 117.792 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo ... y Economía Social.

