Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

«Aquí nadie es un número; conocemos a nuestros clientes por su nombre»: Eurocaja Rural reivindica la banca cercana

Su director general, Víctor Manuel Martín, defiende en la convención de MasOrange en Puy du Fou un modelo basado en la atención personalizada, la confianza y la presencia en el territorio

Eurocaja Rural desvela su secreto para llegar a tener 500 oficinas: «Remar a contracorriente, pero con el corazón»

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en la Convención Comercial organizada por MasOrange

ABC

Toledo

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en la Convención Comercial organizada por MasOrange celebrada en 'Puy du Fou' y que ha reunido a más de 600 asistentes. Durante el encuentro, el responsable de la entidad financiera defendió el modelo ... de banca de proximidad que caracteriza a Eurocaja Rural, centrado en la atención personalizada y el compromiso con el territorio.

