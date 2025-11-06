«Aquí nadie es un número; conocemos a nuestros clientes por su nombre»: Eurocaja Rural reivindica la banca cercana

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha participado en la Convención Comercial organizada por MasOrange celebrada en 'Puy du Fou' y que ha reunido a más de 600 asistentes. Durante el encuentro, el responsable de la entidad financiera defendió el modelo ... de banca de proximidad que caracteriza a Eurocaja Rural, centrado en la atención personalizada y el compromiso con el territorio.

Ante las preguntas del director general de B2B de MasOrange, Joaquín Colino, Martín López destacó los pilares que definen el modelo de negocio de la entidad: cercanía, atención humana y compromiso social. «Conocemos a nuestros clientes por su nombre, entendemos sus necesidades y construimos relaciones de confianza a largo plazo», afirmó. Frente a la tendencia del sector financiero de reducir su red de oficinas, recordó que Eurocaja Rural sigue ampliando su presencia y celebra este año su sesenta aniversario, con actividad en nueve comunidades autónomas, 23 provincias y más de 500 oficinas, muchas de ellas en zonas donde es la única entidad física presente.

Martín López subrayó que esta proximidad es una ventaja competitiva frente a las grandes entidades, especialmente en un contexto de creciente digitalización. «La tecnología avanza y es necesaria, pero la verdadera fuerza está en las personas», explicó, en referencia al equilibrio que mantiene la entidad entre innovación y trato humano. En este sentido, recordó la reciente campaña de Eurocaja Rural, 'La revolución de los máquinas', que contrapone un banco cien por cien automatizado con el modelo humano y empático que defiende la cooperativa. «Se pueden aplicar todas las tecnologías y procesos innovadores -y nosotros lo hacemos a diario-, pero sin dejar de ser humanos», añadió.

En cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial, señaló que la entidad la emplea como herramienta interna para mejorar la eficiencia y reforzar la atención personal, nunca como sustituto del contacto directo con el cliente. «La IA nos ayuda a servir mejor, pero no reemplaza la conversación, la empatía ni la confianza», afirmó.

Durante su intervención, Martín López también abordó el papel del liderazgo dentro de la organización, donde trabajan más de 1.400 profesionales. «Dirigir es servir», afirmó, defendiendo un estilo basado en la escucha, la autonomía y el reconocimiento. «Mi tarea es nutrir una cultura de confianza, propósito compartido y apoyo constante para que cada empleado dé lo mejor de sí», explicó.

Preguntado por el mensaje que trasladaría a los potenciales clientes presentes en el acto, el director general resumió la esencia de Eurocaja Rural. «Somos una entidad financiera con alma cooperativa y una misión clara: estar al lado de las personas. Aquí no eres un número. Somos una cooperativa de crédito que reinvierte en el territorio, lucha contra la exclusión financiera y ofrece soluciones a medida para cada cliente», ha sintetizado Víctor Manuel Martín.