El nuevo suelo industrial aprobado por la Junta moviliza más de 150 millones de inversión en Castilla-La Mancha en 2025

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reforzado su apuesta por la actividad industrial con la aprobación de proyectos urbanísticos de nuevo suelo industrial que han permitido movilizar más de 150 millones de euros en lo que va de año. Así lo ha subrayado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante su visita a las instalaciones de Nokian Tyres, uno de los primeros Proyectos de Singular Interés (PSI) autorizados por el Ejecutivo de Emiliano García-Page.

«Llevamos ya 150 millones de euros aprobados en proyectos desde el punto de vista urbanístico, de los cuales la mitad corresponde a proyectos industriales, lo que supone alrededor de 75 millones de euros, y otros 60 millones responden a proyectos de energías alternativas, limpias y sostenibles, que también son seña de identidad de esta empresa», ha explicado Hernando, que ha destacado que solo en 2025 se han autorizado casi 200 expedientes en las comisiones regionales y provinciales de Urbanismo.

El consejero puso como ejemplo la trayectoria de Nokian Tyres en Castilla-La Mancha. La multinacional finlandesa ha invertido 60 millones de euros en su centro de pruebas de Santa Cruz de la Zarza,que cuenta con ocho circuitos para ensayar neumáticos en condiciones extremas de calor. La implantación de la compañía ha generado 50 puestos de trabajo, en su mayoría ocupados por vecinos de la localidad o de municipios cercanos, y se apoya en proyectos de investigación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

«Nosotros seguimos tramitando proyectos de carácter industrial a través de la Consejería de Fomento por valor de miles de millones de euros», afirmó Hernando, quien subrayó el efecto tractor de este tipo de inversiones.

En relación con la evolución de la inversión en la región, el consejero recordó que Castilla-La Mancha capta actualmente «cinco veces más inversión extranjera de la que había hace 10 años, cuando empezó la andadura de este Gobierno». Además, aseguró que la comunidad se sitúa «un 25 por ciento por encima de la media española en captación de fondos extranjeros para la inversión en producción industrial».

Hernando vinculó esta tendencia positiva a una cadena de proyectos estratégicos que arrancó en el inicio de la legislatura de Page: «Aquel primer proyecto que este Gobierno consiguió fue la chispa para que después vinieran 'Puy du Fou', el hub logístico mundial de Airbus y tantos otros. Este primero ha sido un poco bola de nieve», ha concluido.