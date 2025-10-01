El nuevo Hospital Universitario de Cuenca incorpora a 180 nuevos profesionales

El Hospital Universitario de Cuenca (HUCU) ha dado esta semana un paso clave en su puesta en marcha con la incorporación de 180 nuevos trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en lo que supone la primera gran oleada de contrataciones vinculada a la apertura del nuevo centro sanitario.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha presidido un acto simbólico de bienvenida en las instalaciones del hospital, acompañado por diversas autoridades locales y sanitarias. En el encuentro han participado los 88 profesionales sanitarios y 91 no sanitarios que se irán incorporando progresivamente a lo largo del mes de octubre.

Martínez Guijarro, como ha informado la Junta en nota de prensa, ha calificado el momento como «un hito histórico» en el proceso de activación del nuevo hospital. Según ha adelantado, esta oleada será solo la primera de varias previstas. Una vez avance el traslado desde el antiguo hospital, se completará la plantilla con hasta 400 contrataciones estimadas, necesarias para el funcionamiento pleno del centro.

La bienvenida a estos nuevos profesionales coincide con el segundo mes desde el inicio del traslado al HUCU, que comenzó con la llegada de los primeros pacientes el pasado 29 de julio. Desde entonces, el hospital ha registrado ya más de 15.000 actos clínicos y atiende a una media de 1.000 pacientes al día, según datos ofrecidos por el vicepresidente.

Futuro servicio de radioterapia

En relación con el futuro servicio de radioterapia, Martínez Guijarro ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear prevé autorizar en breve el uso del acelerador lineal instalado en el centro. Una vez obtenida esta autorización, los técnicos procederán a calibrar el equipo, con el objetivo de que en los próximos meses puedan comenzar a atenderse pacientes oncológicos en el nuevo hospital.

El nuevo HUCU representa una de las infraestructuras sanitarias más importantes en Castilla-La Mancha y su puesta en funcionamiento avanza según el calendario previsto, reforzando la atención sanitaria en toda la provincia de Cuenca.