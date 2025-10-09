Suscribete a
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

Nuevo choque político sobre los menas: Vox exige datos «reales» y la Junta responde que son «transparentes»

Desde Vox lamentan «datos ocultos, lo que impide saber dónde van realmente los recursos públicos»

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano
E. Bustos

Doscientas treinta y siete. Este es el total de iniciativas que el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha relativas a la política de menores extranjeros no acompañados (Menas) en la región. Un tema que «traeremos tantas veces como necesitemos» ... al tratarse «de unas principales preocupaciones de los castellano-manchegos».

