La nueva presidenta de la Audiencia de Albacete pide más jueces y medios para mejorar el nivel resolutivo del tribunal

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete, Rosario Sánchez, junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar Astray

La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Albacete, María Rosario Sánchez Chacón, ha asumido el cargo con el objetivo de implementar su plan de actuación, con medidas orientadas a «mejorar el nivel resolutivo» de la institución. Un reto que afronta, ha reconocido, siendo consciente de su limitación para «conseguir medios materiales y personales».

Sánchez ha afirmado que quiere «continuar en el camino de apertura de la Audiencia y de la labor que hacen los jueces», con la intención de que la institución llegue «especialmente a la gente joven» para que «conozca la función y la importancia que tiene el Poder Judicial».

Preguntada por las limitaciones que afronta, ha señalado directamente al apartado de personal, subrayando que Castilla-La Mancha «necesita más jueces». «Es necesario el nombramiento de más jueces en toda la provincia de Albacete, pero especialmente en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que lleva un retraso importante en el enjuiciamiento», ha concluido.