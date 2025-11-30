Suscribete a
Los niños de Afanion iluminan la Navidad de Ciudad Real con emoción

Un árbol gigante de 22 metros en la plaza de la Diputación Provincial marca la expansión de la magia navideña por toda la ciudad

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, presencia el encendido de la iluminación navideña
Toledo

Un espectáculo de música, luces y fuegos artificiales en una abarrotada plaza Mayor ha sido el preludio del encendido de la iluminación navideña de Ciudad Real, que han protagonizado los niños y niñas de Afanion, encargados este año de apretar el botón junto al ... alcalde, Francisco Cañizares.

