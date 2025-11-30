Los niños de Afanion iluminan la Navidad de Ciudad Real con emoción

Un espectáculo de música, luces y fuegos artificiales en una abarrotada plaza Mayor ha sido el preludio del encendido de la iluminación navideña de Ciudad Real, que han protagonizado los niños y niñas de Afanion, encargados este año de apretar el botón junto al ... alcalde, Francisco Cañizares.

Como ha sucedido en los últimos años, la expectación era máxima con centenares de familias ciudadrealeñas que han acudido a la cita para disfrutar del espectáculo y del encendido navideño, en un año en el que, tal y como ha detallado la concejal de Festejos, Mar Sánchez, «han pasado a formar parte las fachadas colindantes al Ayuntamiento, hemos doblado la pirotecnia, la luz y el sonido, acompañado de una historia de la Navidad, ahora empiezan unos días muy importantes, y la Navidad tiene eso, anuncia que viene la esperanza a la ciudad en forma de niño y eso es lo que hemos querido trasladar a todos nuestros vecinos».

Equipo de Gobierno, colaboradores y ciudadanos en el encendido navideño de Ciudad Real ABC

En su primer año como edil responsable del área de Festejos, Mar Sánchez, también se ha mostrado muy feliz por el hecho de que «los que han iluminado la ciudad han sido los niños de Afanion, ha sido muy emotivo, nosotros estamos contentísimos de que hayan querido poner luz a la ciudad».

Por último, la edil ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores municipales, especialmente los de la Concejalía de Festejos por una labor «que ha merecido la pena por darle a la ciudad lo mejor».

Una iluminación que este año llega a nuevos espacios de la ciudad, y un buen ejemplo de ello es el árbol de 22 metros que se ha instalado en la plaza de la Diputación Provincial, y el objetivo es seguir ampliando las zonas de la ciudad a donde llegan las luces de Navidad.