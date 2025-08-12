Naturgy reabre el Museo Bolarque: 1.000 piezas que muestran la evolución de la energía en España

Naturgy ha reabierto al público general el Museo Bolarque, situado en el Salto de Bolarque, en el municipio de Almonacid de Zorita (Guadalajara). Este espacio, dedicado a la historia de la energía y al patrimonio industrial, permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2025, de martes a viernes, en horario de 11 a 13 horas.

La reapertura permitirá a los visitantes conocer piezas originales, maquinaria representativa y contenidos que muestran la evolución de la energía en España y su impacto en el desarrollo industrial. Las entradas tendrán un precio de 3 euros en tarifa general y 1,5 euros en tarifa reducida. A partir de 2026, el museo abrirá anualmente de marzo a octubre.

La responsable de Hidráulicas España de Naturgy Renovables, Pilar Luque García, ha subrayado que «el museo de Bolarque es una pequeña joya que Naturgy atesora, que nos llena de orgullo y que queremos compartir con nuestro entorno. A través de sus piezas, y de la evolución del Salto de Bolarque, se muestra la historia de la energía en España y especialmente de las primeras renovables, como la hidráulica. Una visita que sin duda sorprenderá a quien acuda».

El museo explica la evolución de las primeras renovables, como la hidráulica

Por su parte, la responsable de Medio Ambiente y Relacionamiento Social de Naturgy Renovables, Milagros Villena Pérez, ha explicado que «la decisión de reabrir el museo de Bolarque surge de la inquietud que tenemos en Naturgy por acercar nuestra historia a la población de los municipios que forman parte de ella, y a todas aquellas personas de otros lugares que quieran conocer más sobre la historia de la energía, las renovables y la hidráulica. Reabrir el museo de Bolarque es motivo de celebración y esperamos recibir muchas visitas».

El Museo Bolarque, inaugurado en 1977, forma parte de la oferta educativa y divulgativa de Naturgy y conserva más de 1.000 piezas entre objetos y documentos originales, mobiliario de época, grandes máquinas y un fondo fotográfico que refleja la construcción y funcionamiento de la central hidroeléctrica del Salto de Bolarque. Tras su remodelación en 2017, ha recibido 21.617 visitantes.