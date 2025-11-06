Nace el Centro Quixote Innovación en Valdepeñas para ser un «referente» de formación y empleo de la comarca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha inaugurado este miércoles el Centro de Formación, Empleo e Innovación Quixote Innovation en Valdepeñas, un proyecto concebido para poder convertirse en un «referente» del desarrollo económico, tecnológico y social de su comarca.

La directora general de ... Empleo, Elena García, ha reconocido la labor que desempeñan asociaciones o entidades como Quixote Innovation a la hora de «promover la innovación, el emprendimiento y la formación como motores de desarrollo económico y social de nuestra tierra», en este caso acercando la cultura científica a la ciudadanía.

El Ejecutivo autonómico respalda al municipio de Valdepeñas con una inversión que supera los cinco millones de euros en los últimos cuatro años y que ha posibilitado formar y recualificar a 1.992 personas en la localidad.

En ese objetivo compartido, la directora general ha valorado de forma particular las ayudas concedidas por la Administración regional a través de la formación profesional en el ámbito laboral, que ascienden a 950.000 euros y 101 contratos.

En este contexto, García ha hablado de un esfuerzo sin precedentes, consciente de que «la formación y el conocimiento multiplican las oportunidades y significa sembrar futuro y progreso para la provincia de Ciudad Real y, por extensión, para toda la región».

Ese esfuerzo mencionado se sustenta en 90,2 millones de euros destinados a este fin desde el año 2022 con 2.676 cursos y 28.276 alumnos formados. Además, con motivo de este evento organizado por Quixote Innovation, se ha inaugurado, en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas, el curso 'Operaciones básicas de recogida y tratamiento de residuos municipales e industriales', que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación y compromiso con la formación en el ámbito medioambiental y la gestión sostenible.

Se trata del Programa de Apoyo Activo al Empleo --Línea 2--, que tiene como finalidad la formación y orientación de personas desempleadas para desempeñar tareas relacionadas con la gestión de residuos municipales e industriales, mejorando así sus oportunidades de inserción laboral en un sector en crecimiento y de relevancia medioambiental.

Inteligencia por encima del músculo

Por su parte, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha destacado «la aportación importante que hace para Valdepeñas» esta empresa, «poniendo en valor la inteligencia por encima del músculo».

En este sentido, Martín ha señalado que la empresa ha comenzado a dar formación con cursos promovidos por el Ayuntamiento como el de gestión de residuos a una quincena de personas desempleadas.

«Se trata de incorporar esa sapiencia a la formación de los trabajadores que está demandando Valdepeñas y el resto del país. Se ha estrenado con un curso gestionado por el Ayuntamiento así que estoy feliz de que haya un emprendimiento por parte de Valdepeñas que, más allá de las nuevas inversiones y empresas que están viniendo, podamos dotarlos de los recursos humanos que nos demandan, tanto de Valdepeñas como de la comarca, para poder ir creciendo en conjunto», ha indicado.

Por su parte, el presidente de Quixote Innovation, Joaquín González, ha manifestado que pretenden «ser un puente que enlace las necesidades, más allá de Valdepeñas, de nuestra región y de nuestras empresas, que demandan cada vez más talento».

Por ello, ha añadido que están en un paradigma de formación porque «un 77% de las empresas dicen que no encuentran el talento necesario, y queremos ser ese puente que pueda coexistir entre las empresas y los demandantes de empleo, tanto a nivel de tecnología, formación e innovación».