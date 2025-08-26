Museo del Encaje de Almagro compite por el título de Mejor Museo de Cultura Popular en los Premios National Geographic

El Museo municipal del Encaje y la Blondacompetirá con otros cinco museos de renombre: el Museo de las Brujas en Zugarramurdi, el Museo de Miniaturas Militares en la Ciudadela de Jaca, el Museu Castellers de Catalunya en Valls, y el Museo del Mercurio en Almadén.

El Museo municipal de Encaje y Blonda de Almagro ha sido seleccionado como uno de los cinco finalistas en la categoría 'Mejor Museo de Cultura Popular' de los Premios National Geographic 2025, lo que reconoce su labor en la preservación y difusión de una de las tradiciones artesanales más emblemáticas de la región: el encaje de bolillos y la blonda, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Todos ellos han sido elegidos por su importante labor en la preservación de tradiciones populares. Los Premios National Geographic 2025 incluyen seis categorías

La Categoría 1 corresponde al 'Mejor Exposición sobre Historia en Territorio Español'. La Categoría 2, al 'Mejor Museo de Cultura Popular'. La Categoría 3, al 'Mejor Hallazgo Histórico Nacional'. La categoría 4 a la 'Mejor Recuperación de Edificio Histórico'. La Categoría 5 reconoce el 'Mejor Casco Histórico'. Finalmente, la Categoría 6 es para el 'Mejor Patrimonio Cultural'.

En esta última categoría, el Museo del Encaje no solo resalta la tradición de la artesanía del encaje, sino también el patrimonio cultural intangible que representa, al ser un testimonio de la supervivencia de oficios populares que han perdurado con el paso de los siglos.

Este reconocimiento llega tras más de 20 años de trabajo continuo por parte del museo, que surgió como un homenaje a la labor artesanal que ha estado arraigada en Almagro y en algunos municipios del Campo de Calatrava durante cientos de años.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse mucho antes, fue en junio de 2004 cuando se materializó gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Almagro, el apoyo de instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y las donaciones de numerosos almagreños que han permitido que la memoria histórica de este oficio perdure