Una mujer de 45 años trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Cuenca

El fuego se originó a primera hora de la mañana en la calle Padre Ricardo Rábanos

Incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava: una fallecida y 96 desalojados

La mujer fue trasladada al hospital de Cuenca en una ambulancia de soporte vital básico

Una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital de Cuenca por inhalación de humo en el incendio declarado esta madrugada en su vivienda de la capital conquense.

El aviso se registró poco antes de las seis de la mañana de hoy ... sábado, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió la alerta por un fuego en un inmueble situado en la calle Padre Ricardo Rábanos.

