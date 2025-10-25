Una mujer de 45 años trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en Cuenca

Una mujer de 45 años ha sido trasladada al Hospital de Cuenca por inhalación de humo en el incendio declarado esta madrugada en su vivienda de la capital conquense.

El aviso se registró poco antes de las seis de la mañana de hoy ... sábado, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió la alerta por un fuego en un inmueble situado en la calle Padre Ricardo Rábanos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como bomberos de Cuenca y una ambulancia de soporte vital, que atendió a la mujer afectada antes de su traslado al centro hospitalario. El incendio en Cuenca se producía minutos antes del incendio en la residencia de ancianos en la residencia de mayores de la localidad ciudadrealeña de Corral de Calatrava que ha provocado la muerte de una mujer.

