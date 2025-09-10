Un muerto y un herido grave tras caer su turismo por un terraplén en Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara)

El herido grave ha sido evacuado en helicóptero hasta el hospital madrileño 12 de Octubre

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad este miércoles tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y caer en una zona de difícil dentro del término municipal de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara), ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro ha tenido lugar a las 12.49 horas a la altura del kilómetro 8 de la carretera CM-1052. El vehículo ha volcado cayendo por un terraplén y quedando en una zona de difícil acceso, por lo que los bomberos han tenido que actuar utilizando un helicóptero de rescate de la Comunidad de Madrid.

Una vez el helicóptero ha conseguido trasladar a los dos afectados a una zona más accesible, estos han sido porteados en camilla por los propios bomberos hasta el lugar en el que se encontraban los servicios sanitarios.

En ese lugar los sanitarios han atendido a un hombre de 48 años, que ha sido trasladado por un helicóptero en estado grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid; y a otro hombre de 27 años, que finalmente ha fallecido en el lugar.

En el dispositivo, además de los medios anteriormente citados, han participado otro helicóptero sanitario de la Comunidad de Madrid, bomberos de Azuqueca de Henares, efectivos de la Guardia Civil, un equipo médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.