Un muerto y dos heridos tras salirse de la vía un turismo en la AP-36 a la altura de Casas de Haro

Dos helicópteros se han desplazado al lugar del accidente

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo en el kilómetro 136 de la AP-36 (en sentido Madrid) a la altura del término municipal de Casas de Haro (Cuenca), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que ha recibido el aviso a las 12.49 horas de este martes.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado bomberos de La Roda, dos helicópteros sanitarios, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.