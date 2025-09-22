Suscribete a
Muere un hombre de 75 años tras salirse de la vía en Talayuelas

El vehículo que conducía ha volcado en un camino forestal

Muere un hombre de 75 años tras salirse de la vía en Talayuelas
Cuenca

Un hombre de 75 años ha fallecido este lunes tras salirse de la vía el vehículo que conducía y volcar posteriormente en un camino forestal, en dirección a las Canalejas, a la altura de las fuentes, en Talayuelas, provincia de Cuenca.

El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso del suceso pasadas las siete de la tarde. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar, los de Sinarcas (Valencia) por su cercanía, efectivos de la Guardia Civil, un helicóptero, una UVI, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

