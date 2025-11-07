Movilización de las plantillas de los 9 Paradores de Castilla-La Mancha ante sus condiciones laborales «precarias»

Las plantillas de los nueve Paradores de Castilla-La Mancha han vuelto a concentrarse este viernes frente a las puertas de sus centros de trabajo para denunciar sus «precarias» condiciones laborales.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores ... en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags; #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, la alta dirección de la empresa «continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo», denuncian los sindicatos en nota de prensa.

«Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad», han criticado los representantes de los trabajadores, que condenan la situación de «abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años».

Por ello, con estas concentraciones en Molina de Aragón y Sigüenza en Guadalajara; en Cuenca capital y Alarcón; en Almagro y Manzanares en la provincia de Ciudad Real, en Albacete capital, y en Toledo capital y Oropesa, han reclamado acabar con los salarios «ridículamente insuficientes» y una conciliación familiar «inviable» debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido -el más habitual en el departamento de comedor y cocina- que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos.

Las reivindicaciones de la plantilla son claras: salarios justos con los que la plantilla «pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente», implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real.

Este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones«, cuestionan los sindicatos.

Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por lo que exigen «al menos el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones laborales».

«Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo. Si no hay avances reales, se dará un paso más contundente y prometen unas cálidas Navidades», terminan avanzando.