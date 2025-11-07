Suscribete a
ABC Premium

Movilización de las plantillas de los 9 Paradores de Castilla-La Mancha ante sus condiciones laborales «precarias»

Los trabajadores condenan la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años

Los empleados de Paradores salen a la calle para denunciar sueldos al borde del SMI y un 40% de temporalidad

Trabajadores ante el Parador de Turismo de Oropesa
Trabajadores ante el Parador de Turismo de Oropesa ABC

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las plantillas de los nueve Paradores de Castilla-La Mancha han vuelto a concentrarse este viernes frente a las puertas de sus centros de trabajo para denunciar sus «precarias» condiciones laborales.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores ... en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags; #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, la alta dirección de la empresa «continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo», denuncian los sindicatos en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app